En raison de son poids démographique, l’État de New York revendique une représentation nettement plus importante que les trois autres États limitrophes du Québec au Congrès des États-Unis.

Évidemment, comme chacun des 49 autres États, New York envoie deux sénateurs à Washington. Ce sont les démocrates Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand. Le siège de Mme Gillibrand est en jeu cette année. « Elle est largement favorite à sa réélection, mais pourrait être contestée dans les primaires démocrates », indiquait le New York Times au début de 2023.

Cette contestation pourrait par exemple venir d’Alexandria Ocasio-Cortez, la très populaire et très à gauche représentante du Bronx, ou de Ritchie Torres, représentant d’East Bronx. Fin avril, Mme Ocasio-Cortez a indiqué « ne pas planifier » une tentative de se faire élire au Sénat en 2024.

L’autre sénateur, Chuck Schumer, a été réélu en 2020. Depuis son arrivée au Sénat le 3 janvier 1999, New York n’a envoyé que des élus démocrates à la Chambre haute.

À la Chambre des représentants, la question est plus nuancée.

Aux élections de mi-mandat de 2022, les démocrates ont eu la surprise de voir 11 des 26 circonscriptions occupées par les républicains.

En fait, les démocrates ont perdu quatre sièges, dont trois sont allés au GOP. L’autre siège a été retiré parce que le poids démographique de l’État par rapport au reste du pays s’est légèrement réduit.

Les choses pourraient changer en 2024, car les démocrates, qui contrôlent la majorité des hauts postes de l’État, tentent actuellement de redessiner la carte électorale.

D’autres éléments sont cependant à considérer, indique à La Presse le Québécois Antoine Yoshinaka, professeur de science politique à l’Université de l’État de New York à Buffalo et chercheur associé à la chaire Raoul-Dandurand.

« Aux élections de 2022, la gouverneure démocrate Kathy Hochul a été élue, mais avec une marge beaucoup plus mince (53-47) que par le passé, indique-t-il. Même chose avec la procureure générale (Letitia James) de l’État, réélue à 54-45, ce qui est relativement serré pour cet État. »

Si New York demeure bleu (démocrate), il y a une certaine insatisfaction envers les élus de ce parti, incluant le président, indique le professeur Yoshinaka. « Les républicains ont réussi à capitaliser sur cette impopularité et sur l’enjeu de la criminalité qui a été plus important durant la pandémie, donne-t-il en exemple. On en entend notamment beaucoup parler dans les banlieues. Donc, les démocrates doivent faire attention et voir à faire sortir le vote leur étant favorable (jeunes, syndicats, minorités ethniques) au niveau du Congrès. »