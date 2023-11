Israël et le Hamas en guerre Complexité et cruauté

Il y a des conflits plus faciles à comprendre, à expliquer. L’Ukraine, par exemple : la Russie agresse un pays souverain dans une guerre nationaliste d’annexion. Mais il y a peu de conflits plus inextricables et plus frustrants à tenter de décrypter que celui entre Israéliens et Palestiniens.