Le bon vieux buffet à volonté est-il en train de reprendre du galon ? Chose certaine, Kevin Mougin, chef du restaurant Lloyd de l’hôtel Marriott Château Champlain, a décidé d’insuffler une bonne dose d’amour à son buffet pour les brunchs du samedi et du dimanche.

Les classiques du genre (œufs brouillés, bacon, patates râpées de style hashbrown…) côtoient ici des plats plus raffinés comme du bœuf à la sauce au poivre, des œufs bénédictine, du poulet à la cajun ou un jambon à l’érable qui fond dans la bouche.

On a surtout craqué pour la section des desserts et sa tour de macarons aux couleurs de l’arc-en-ciel. Mousse au chocolat, choux débordant de crème, tarte tropézienne avec sa pâte briochée et îles flottantes ne sont que quelques-uns des plaisirs sucrés prêts à être dégustés. Des cocktails signature ont aussi été élaborés pour l’occasion.

Prix : 45 $ par personne (boisson non incluse).

1050, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

