Nord Laboratoire culinaire Le Nord comme vous l’avez rarement goûté

On mange très bien dans les spas Strøm. On mange encore mieux au nouveau resto/laboratoire de l’entreprise, à Chambly. Ici, le chef Raphaël Podlasiewicz et sa talentueuse équipe peuvent se permettre de proposer des petits plats plus travaillés, particulièrement créatifs.