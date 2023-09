Une décennie de Brasserie Bernard

Mardi, Brasserie Bernard a invité amis et fidèles clients pour un 5 à 7 soulignant les 10 ans du restaurant. « Lorsqu’on s’est installés dans ce local, qui était celui de La Moulerie, on nous attendait avec une brique et un fanal ! Les gens avaient leurs habitudes. Mais finalement, ils nous ont adoptés assez rapidement ! », remarque la restauratrice Nathalie Côté (Stella Pizzéria), qui a démarré ce projet en 2013 avec ses précieux alliés, les frères Holder (avec qui elle a aussi ouvert Le 409, dans le Vieux-Montréal).