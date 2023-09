On fête l’Oktoberfest aux marchés Atwater et Jean-Talon au cours des deux premiers week-ends d’octobre.

L’Oktoberfest aux marchés Atwater et Jean-Talon

La saison des Oktoberfest n’est pas encore terminée ! Fort du succès de l’évènement l’an dernier au marché Atwater, on revient à la charge cette année en ajoutant un deuxième week-end d’activités au marché Jean-Talon.

Une quinzaine de brasseurs érigeront donc leurs échoppes à Atwater ces 30 septembre et 1er octobre, puis du côté de Jean-Talon le 8 octobre.

Certains sont bien connus des bièrophiles comme Messorem, Benelux, La Souche, Trou du Diable, Bob Magnale et Overhop, mais on retrouve aussi quelques brasseries locales ou émergentes comme Trois Lacs, Terre à boire, Memento, Brasseur Noir et Les Sans-Taverne.

L’accès aux marchés est évidemment gratuit ; il s’agit de se procurer un verre de dégustation à 3,50 $ pour ensuite le faire remplir au coût de 4 $ pour 5 oz et 7 $ pour 10 oz.

Au marché Atwater, l’évènement prend une joyeuse tournure familiale avec des jeux gonflables, du maquillage et des ateliers de création, alors que des ateliers de dégustation et d’accords mets-bière sont proposés au marché Jean-Talon.