L’acteur canadien Jason Priestley, célèbre Brandon Walsh de la série Beverly Hills 90210, s’est associé à son ami l’animateur Terry David Mulligan et au viticulteur Michal Mosny pour créer Q & A, un vin de grande qualité qui vient de la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique. Le 8 septembre dernier, ils étaient de passage à Montréal et nous les avons rencontrés (et avons goûté leur vin !).

D’où vient cette passion pour le vin ?

Jason Priestley : À 21 ans, j’ai commencé à boire du vin et à constituer une cave à vins, ce qui est vraiment l’histoire de toute une vie [il a eu jusqu’à 3000 bouteilles] ! J’ai eu la chance d’habiter en Californie à un jeune âge et de pouvoir découvrir la vallée de Napa et Sonoma. J’ai goûté différents cépages afin de comprendre l’unicité de chacune des régions, j’ai découvert différents vignerons de la Californie, et petit à petit, c’est devenu une véritable passion et ça a fait partie de ma vie. Quel apprentissage ! S’intéresser au vin et s’impliquer dans un vignoble, c’est une chance et un vrai plaisir pour moi. Lors des parties de pêche au saumon avec mon ami Terry David Mulligan, j’apportais beaucoup de bouteilles de vin et je ne parlais que de vin avec lui ! C’est ainsi que je lui ai transmis ma passion. Nous avons également animé ensemble pendant quelques années l’émission de télévision Hollywood and Vines sur le vin et les vignobles du monde entier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jason Priestley et Terry David Mulligan, accompagnés du vigneron Michal Mosny, au centre

Pourquoi se lancer dans l’aventure et faire du vin ?

Jason Priestley : Je suis originaire de la Colombie-Britannique, j’y suis né et j’y ai grandi. En 2007, j’ai rejoint le groupe de propriétaires de Black Hills Estate Winery, dans la vallée de l’Okanagan, et nous avons réussi à produire notamment le très bon vin rouge Nota Bene. Le vignoble a été vendu en 2017. J’avais donc envie de me lancer dans une autre aventure. On a su qu’un vigneron de la Slovaquie avait été inspiré par un de nos épisodes de Hollywood and Vines qui portait sur la vallée de l’Okanagan et qu’il avait décidé de quitter son pays pour s’y installer ! Je trouvais ça complètement fou de changer de vie et de continent, alors nous avons rencontré Michal Mosny et on s’est associés, tous les trois.

Michal Mosny : Je regardais l’émission et ça faisait un moment que j’avais envie de changer de pays. Je travaillais déjà dans les vignobles en Slovaquie et quand j’ai vu les paysages somptueux de la Colombie-Britannique, l’océan Pacifique, je me suis dit : « C’est là que je veux habiter ! » On a tout vendu, ma femme et moi, et nous nous sommes établis dans la vallée de l’Okanagan. Le Canada m’a donné cette chance de poursuivre mon rêve, et j’en suis très reconnaissant.

Qu’y a-t-il de si particulier dans la vallée de l’Okanagan ?

Terry David Mulligan : Cette vallée est très ensoleillée, très protégée, il y a de nombreux types de cépages : merlot, pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay, pinot gris, riesling…

Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la production de vin a explosé depuis 15 ans dans la région ! Il y a plus de 200 vignobles, et la qualité est exceptionnelle.

Il y a aussi de plus en plus d’hôtels et de restaurants, c’est une destination pour les touristes amateurs de vin, et un lieu à visiter. Les vignerons du monde entier s’installent dans cette vallée. On devrait être fiers de notre vin au Canada, le célébrer davantage… et il devrait être plus accessible ici au Québec !

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les deux vins produits par Q & A

Décrivez votre vin Q & A, le blanc et le rouge.

Michal Mosny : Le vin blanc (2021) est un vin typique de la vallée du Rhône, mais dont les raisins poussent dans la petite ville d’Osoyoos, en Colombie-Britannique. C’est un mélange de cépages (roussanne, marsanne et viognier). C’est un vin blanc différent, avec une texture plus huileuse, un nez généreux d’abricot mielleux et de citron confit, mais aussi des arômes de fleur d’oranger et de chêne. C’est un blanc d’hiver. C’est un vin fantastique pour accompagner les repas d’automne et d’hiver. Le vin rouge (2020) est de type bordeaux, c’est un mélange de cépages (cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot), il y a des arômes de cerise, de mûre sauvage et de cèdre. C’est un vin qui se boit très bien.

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans la fabrication du vin ?

Michal Mosny : Le plus difficile, c’est de bien faire pousser les raisins et d’en faire du vin. C’est comme avoir des enfants : si on les pousse trop à devenir ce qu’on veut qu’ils deviennent, ça ne marchera pas, mais si on accepte leur choix et ce qu’ils veulent faire de leur vie, le résultat sera bien meilleur ! Il faut les laisser vivre, les raisins… et les enfants ! [rires]

Est-ce que vous êtes impliqué dans la fabrication du vin au quotidien ?

Jason Priestley : Non ! On a une vie et une carrière à mener [rires] ! On discute beaucoup, tous les trois, des cépages, de ce qui va se retrouver dans la bouteille. On est très impliqués dans le choix des arômes et on souhaite que notre vin se distingue, alors on travaille fort… et on espère que la cuvée 2021 sera réussie !