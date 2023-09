La Loire est le plus long fleuve de France ; c’est aussi un des plus grands vignobles du pays et un des plus diversifiés. Des sols anciens du Massif armoricain à l’Ouest aux roches volcaniques de l’Auvergne en passant par la craie du Saumurois et de la Touraine, les terroirs sont très variés, tout comme la multitude de cépages qu’on y cultive. C’est aussi un haut lieu de la viticulture bio et du mouvement nature.

Abordable : un gamay enchanteur

Chaque nouveau millésime de ce vin m’enchante. Assemblage de plusieurs parcelles de la famille Landron dans les Coteaux d’Ancenis, au nord-est de Nantes, ce 100 % gamay est toujours élaboré dans un esprit de vin de soif. Le 2022 est plus charnu, à la suite d’un été très chaud et sec, mais conserve son caractère gourmand et gouleyant. Un nez charmeur ouvre le bal avec des arômes de petits fruits rouges bien mûrs et de délicates notes végétales qui ajoutent complexité et fraîcheur. Et quelle bouche : le vin est super frais et croquant, mûr et juteux, mais bien encadré par une structure solide, de la matière et de légers tanins. Il profite d’une aération, qui voit se développer des notes florales et minérales. Très harmonieux et savoureux. À déguster avec charcuteries, poulet rôti, steak tartare, chou farci…

Bernard et Benoît Landron Coteaux d’Ancenis Esprit Détente 2022, 21,30 $ (14172612), 13,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Classique : parfaite introduction au muscadet

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Bonnet Huteau Muscadet-Sèvre et Maine Les Bonnets Blancs 2022

Sous l’appellation Muscadet-Sèvre et Maine, on ne produit que des vins blancs issus d’un cépage unique, le melon de Bourgogne, du nom de sa région d’origine. Il est aujourd’hui surtout implanté dans le pays nantais, et on a tendance à l’appeler simplement melon pour éviter toute confusion. Et aussi par fierté, puisque c’est un cépage en parfaite adéquation avec les terroirs de la région, et il peut y produire de grands vins, à des prix encore abordables. La cuvée Les Bonnets Blancs est une parfaite introduction au muscadet. Peu fruité, son nez discret offre des arômes de poire, de melon miel, de crème. La bouche est délicate, d’abord ronde puis vite relevée par une acidité fraîche et des notes salines. Tout indiqué pour des huîtres, un plateau de fruits de mer, un carpaccio de pétoncles, du poisson frit.

Bonnet Huteau Muscadet-Sèvre et Maine Les Bonnets Blancs 2022, 21,50 $ (14240195), 12 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Découverte : un Cheverny plein de vitalité

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Hervé Villemade Cheverny 2022

Au sud de Blois et de la Loire, l’appellation Cheverny se décline en vins blancs (60 % de la production), rouges et rosés. Le sauvignon blanc domine l’encépagement. Dans cette cuvée, il est assemblé à 30 % de chardonnay puis élevé sur lies en cuve en inox. De toute évidence, les raisins ont été cueillis bien mûrs : le vin offre une bouche large, ample et riche, équilibrée par des amers nobles et de légers tanins. Le tout est porté par une grande fraîcheur et beaucoup de vitalité et s’étire sur une longue finale à l’impression minérale de pierre à fusil. Complet, complexe, il s’ouvre beaucoup à l’aération et laisse apparaître des notes d’agrumes, de pêche et de sureau. Fait pour la table : volaille à la crème et aux champignons, rillettes de poisson ou de porc, ravioli à la courge musquée, fromages semi-fermes ou durs.

Hervé Villemade Cheverny 2022, 25,80 $ (14227257), 13,5 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans