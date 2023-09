Mardi, Brasserie Bernard a invité amis et fidèles clients pour un 5 à 7 soulignant les 10 ans du restaurant. « Lorsqu’on s’est installés dans ce local, qui était celui de La Moulerie, on nous attendait avec une brique et un fanal ! Les gens avaient leurs habitudes. Mais finalement, ils nous ont adoptés assez rapidement ! », remarque la restauratrice Nathalie Côté (Stella Pizzéria), qui a démarré ce projet en 2013 avec ses précieux alliés, les frères Holder (avec qui elle a aussi ouvert Le 409, dans le Vieux-Montréal).

On peut effectivement dire qu’en une décennie, l’établissement s’est hissé dans la liste sélecte des institutions de la métropole. Son appétissant menu de type brasserie française, son ambiance animée et son personnel chaleureux y sont sans aucun doute pour quelque chose ! D’ailleurs, depuis environ un an, le chef qui était là depuis les débuts, Alexandre Fortier, a passé les commandes à Maxime Gauthier-Beaudoin, Québécois fraîchement revenu de 13 ans années passées à l’étranger (Angleterre, Australie, Corée du Sud), alors que Cybèle Bartolini (Café du Nouveau Monde) est directrice générale de l’endroit depuis un an.

Oui, l’histoire se poursuit avenue Bernard alors que Mme Côté et les frères Holder se sont embarqués dans un projet de taille : le renouveau annoncé du Café du Nouveau Monde, restaurant du TNM, dont le concept va complètement changer, du nom en passant par le design (Sid Lee), le concept et le menu, qui s’annonce d’influence méditerranéenne. L’ouverture se fera sans doute quelque part au courant de l’année 2024.

1249, avenue Bernard, Montréal