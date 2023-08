« Je n’ai jamais pensé ouvrir un fast-food. Jamais. Jamais », affirme Amine Laabi. Or, lorsque son ami d’enfance Karim Mahmoud l’a contacté avec une idée originale, l’ancien candidat de l’émission Les chefs ! n’a pas pu résister à ce nouveau défi.

Résultat ? En juin dernier, le duo a lancé Loumi, un comptoir de restauration rapide dont le menu est centré sur un aliment : le fromage halloumi. « On voulait vraiment créer un concept différent de ce qu’on voit ailleurs », dit Amine Laabi, en indiquant que la très grande majorité des produits sont faits sur place.

Pendant six mois, les deux amis ont développé des recettes inspirées de la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient. « On a fait plus de 100 tests pour la salade fattouche », confie le chef, qui ajoute avoir essayé tous les fromages halloumi offerts au Canada.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les propriétaires du Loumi, Karim Mahmoud et Amine Laabi

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Burger Loumi

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Loumi a ouvert ses portes le 11 juin dernier.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Bâtonnets Loumi

Burger au poulet et limonade « Peach Paradise »









Les efforts du duo auront été payants puisqu’ils ont réussi leur pari de proposer des plats uniques, surprenants et très savoureux. Au sommet des plats populaires trône le burger Loumi, « un burger végétarien qui ne goûte pas le burger végétarien », rigole Amine Laabi. Des croquettes de patates frites épicées, des bâtonnets de fromage halloumi, une poutine et un bol avec des boulettes d’aubergine figurent notamment sur le menu majoritairement végétarien du restaurant, qui pourrait éventuellement se transformer en chaîne, selon ses propriétaires.

Et pour se désaltérer, on trouve des thés glacés de même que des limonades aux parfums étonnants, dont une à la framboise et à l’eau de rose et une autre à la pêche et à la fleur d’hibiscus. Bref, Loumi est un casse-croûte différent sur toute la ligne.

5181, boulevard Saint-Laurent, Montréal