Si vous ou vos enfants êtes adeptes des mondes de Disney, de Star Wars ou du Seigneur des anneaux, peut-être serez-vous tentés de vous mettre sous la dent l’un de ces livres de recettes puisant dans ces sphères fantastiques, nouvellement parus au Québec.

Que la fourchette soit avec toi

Quel adepte de Star Wars n’a jamais rêvé de plonger sa fourchette dans un mets tiré d’une galaxie lointaine, très lointaine ? De se concocter un ragoût de Bantha à l’étouffée ? De tremper les lèvres dans la boisson fétiche des Jawas ? De croquer les meilleurs biscuits de Tatooine ?

Avouant subir une certaine pression en manipulant l’univers de ce monstre sacré de la culture pop, l’auteur Thibaud Villanova a tout de même concocté une quarantaine de recettes inspirées de la célèbre franchise. Celles-ci sont classées par planète, chacune présentant une orientation particulière ou évoquant personnages et scènes des films.

On nous propose ainsi un frappé bleu digne d’une taverne de Mos Esley (lait de coco, tiges de lavande, crème glacée au yogourt), des soufflés au chou-fleur et à la muscade se référant à la cité des nuages de Bespin, ou une soupe épicée tout droit jaillie de la volcanique Mustafar. Le degré de difficulté est indiqué par les mentions padawan (simple), Jedi (moyenne) et maître Jedi (complexe).

Des croustillants menthe, feta et concombre

Des pâtés d'arthropode, c'est-à-dire des pâtés de crabe croustillants et mayonnaise aux herbes

Des desserts appétissants sont également au menu : ici, un nuage blanc, coulis de bleuets et poudre de spéculoos

Un Dewback en ragoût, qui est en fait un navarin d'agneau, quinoa, légumes glacés et jus réduit épicé







Le lien avec Star Wars est parfois un peu distendu (la recette des « ailes de poulet frites » faisant allusion à... ?), mais on y trouve quand même des idées rafraîchissantes et variées, inspirées par la gastronomie internationale, avec un penchant pour les cuisines française et asiatique (matcha ou poivre de Sichuan sont bien exploités). On aime particulièrement les boissons et les desserts, tandis que certaines recettes suggèrent de belles variations sur des classiques (tartares, bœuf bourguignon, tarte Tatin, etc.). L’habillage est aussi très sympathique, avec photos et illustrations qui plairont aux amateurs sans empiéter sur la qualité des recettes. Surveiller ta cuisson, tu devras.

Star Wars Cantina Thibaud Villanova Hachette Heroes 144 pages

Un anneau pour les cuisiner tous

Dans un autre univers, tout aussi prisé par les geeks de ce monde, l’auteur Tom Grimm propose une escapade culinaire au gré des Terres du Milieu dévoilées dans la saga du Seigneur des anneaux. Ici, une soixantaine de recettes sont réunies et classées par type de repas : petit déjeuner, dîner, souper, en-cas, boissons, etc. Chacune fait allusion à des personnages ou des lieux imaginés par J.R.R. Tolkien, comme la soupe de pommes de terre du Poney fringant, le gâteau au carvi de Bilbo ou le ragoût de lapin de Sam.

La soupe de pommes de terre du Poney fringant, une taverne du village de Bree qui accueille des hobbits

Le gâteau au carvi de Bilbo, facile à faire et prêt à enfourner en 15 minutes

Le ragoût de lapin de Sam, parfait pour repartir à l'aventure





La plupart des recettes sont simples et plutôt classiques, avec une prédilection pour une gastronomie de type campagnard, les viandes se taillant la part du lion (cailles, agneau, porc, poulet), ainsi que les mijotés, sans oublier les poissons et quelques formules végétariennes. Les condiments, accompagnements et légumes évoquent plutôt des plats d’automne nourrissants et réconfortants (à base de pommes de terre, courges, légumes racines, châtaignes...), c’est pourquoi on conseille de le dépoussiérer une fois la saison des couleurs venue.

Très soignée, la présentation met bien en valeur les recettes, y compris celles des Orques qui font un peu rire et grimacer – comme le « rôti de hobbit confit aux asticots », une terrine terrifiante parfaite pour l’Halloween. Destiné aux bons vivants qui ont une grosse fringale après une journée à arpenter le Mordor.

Recettes de la Terre du Milieu Tom Grimm Hachette Heroes 160 pages

Vers les spaghettis et au-delà !

Le troisième ouvrage défriche quant à lui les œuvres animées foisonnantes signées Disney, et il est certain qu’il y avait de quoi se mettre sous la dent, de Cendrillon à Histoire de jouets, en passant par Pinocchio et la Reine des neiges. Pas moins de 40 films, des plus anciens aux plus récents, ont servi d’inspiration pour concocter autant de recettes qui se veulent un peu magiques. Le classement de ces dernières est un peu déroutant (chapitres « princesses », « cuisine du monde », « pays des merveilles »...), mais on cible plutôt par personnage, bouchée par bouchée.

Le velouté de citrouille, châtaignes et amande fait allusion au carrosse de Cendrillon.

Des biscuits à la vanille et à la cannelle que l'un des 101 dalmatiens croquerait bien

Parfois, des recettes toutes simples sont suggérées, comme le fameux spag et boulettes de La belle et le clochard, pour un souper entre amoureux.





Il n’aura pas échappé à l’auteur – le même qui a signé le livre de recettes Star Wars – que les enfants sont en première ligne du lectorat, c’est pourquoi la majorité des formules suggérées sont plutôt faciles à réaliser : velouté de citrouille à la Cendrillon, biscuits-gâteries cannelle et vanille à la 101 dalmatiens, spag et boulettes de La belle et le clochard, gâteau au miel de Winnie l’ourson ou à la crème de marrons destiné à Elsa... sans oublier la proverbiale ratatouille tirée du film du même nom, un poil plus corsée.

Faire ressortir la féerie de dessins animés dans les photographies semble avoir été un véritable défi, au résultat moins évident par rapport au livre consacré à la Guerre des étoiles. Cela dit, en saupoudrant le tout avec le meilleur ingrédient qui soit, c’est-à-dire l’imagination, on arrive toujours à ses fins. Ou à ses faims.

Les Recettes enchantées Thibaud Villanova Hachette Heroes 146 pages

Recette

Blue Milkshake tirée de Star Wars Cantina

Un frappé bleu venu des étoiles

Niveau padawan (facile)

Un frappé yogourt, coco, lavande

Pour 4 personnes Préparation : 10 min

Ingrédients

25 cl de lait de coco

25 cl de lait entier

2 tiges de lavande séchées

Préparation

1. Commencez par préparer le lait bleu. Dans une casserole, versez le lait de coco et le lait entier. Ajoutez les tiges de lavande séchées et faites chauffer à feu moyen pendant 10 min. La lavande donne naturellement une couleur bleue aux liquides dans lesquels elle est infusée. Filtrez la préparation et, si le bleu n’est pas assez profond pour vous, ajoutez du colorant. Laissez refroidir à température ambiante.

2. Réalisez le frappé. Dans un mélangeur, déposez la crème glacée au yogourt et le lait bleu. Mixez pendant 1 min pour obtenir un mélange homogène. Servez bien frais.