La populaire boulangerie Automne se sentait étriquée dans son local à l’angle de la rue Beaubien et de l’avenue Christophe-Colomb, à Montréal. Depuis un certain temps, ce n’était plus possible de déguster son café et son croissant sur place.

La solution : une deuxième succursale, à l’angle des rues Bélanger et Fabre, beaucoup plus grande, avec de nombreuses places assises et un immense espace de production.

Julien Roy, copropriétaire avec Seth Gabrielse et leur nouvel associé Quentin Lamensch, respire beaucoup mieux. L’équipe a gagné en efficacité avec du nouvel équipement et de l’espace à revendre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les pains sont bien sûr incontournables chez Automne.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les roulés au chocolat

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Il ne faut pas oublier de ramasser son pain.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le boulanger Julien Roy est copropriétaire d’Automne avec Seth Gabrielse et leur nouvel associé Quentin Lamensch.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les employés ne manquent plus d’espace pour travailler dans la nouvelle succursale.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Il reste encore quelques touches finales à apporter à la nouvelle succursale d’Automne. Chose certaine, l’espace ne manque pas. 1 /6











Qui plus est, ce nouvel Automne vient combler plusieurs besoins dans un secteur où la boulangerie artisanale et les adresses pour casser la croûte n’abondent pas. À terme, il y aura une généreuse offre pour le lunch, avec pizzas froides, un choix plus vaste de sandwichs, etc.

Pour l’instant, on se régale des excellentes viennoiseries et pâtisseries, du café Zab, des tartes salées, des exceptionnels pains et de plusieurs autres produits à rapporter à la maison pour rendre son quotidien plus gourmand.

1040, rue Bélanger, Montréal