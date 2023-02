Québec vibre actuellement au rythme des festivités du 69e Carnaval de Québec, un autre témoignage du regain irrésistible du tourisme dans la Vieille Capitale. Les hôtels affichent des taux d’occupation semblables à ceux de l’hiver 2019-2020 et la promotion de la féerie hivernale à Québec bat son plein. Envie d’y séjourner en évitant la cohue ? La couronne regorge de jolies pépites. Cette semaine, la vallée de la Jacques-Cartier.

Pascal le Boulanger

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE « On a 25 sortes de pains, mais une centaine de produits en tout, explique Charlie Tribouillard, chef pâtissier chez Pascal le Boulanger. On a aussi les confitures qu’on fait maison, une quinzaine de sortes de sorbets et de crèmes glacées. Pour la pâtisserie, on essaie de changer régulièrement, on rajoute tous les deux ou trois mois un item de pâtisserie, même chose pour les gâteaux que l’on remplace au fur et à mesure. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE « On essaie de faire au mieux pour amener des recettes françaises tout en utilisant l’identité québécoise, soutient Charlie Tribouillard. Une bonne partie de notre farine nous vient des Moulins de Charlevoix, mais aussi directement de France, car la qualité des glutens y est supérieure en raison des hivers moins rigoureux. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les employés de chez Pascal le Boulanger sont aussi formés pour conseiller la clientèle, notamment en lui proposant le meilleur pain pour accompagner le repas. « On va choisir en fonction de la farine utilisée, car elles ont toutes un goût particulier et une utilisation particulière, soutient Charlie Tribouillard. Que ce soit pour aller avec du foie gras ou du fromage, on va vous conseiller. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE À la clientèle locale s’ajoutent les quelque 2000 visiteurs qui louent à tout moment les populaires Chalets Alpins de Stoneham, ce qui fait de Pascal le Boulanger l’un des arrêts les plus prisés de la région. « Il y a beaucoup de touristes, car notre boulangerie est tout de même très connue, particulièrement dans le monde francophone », affirme Charlie Tribouillard. 1 /4







La couronne nord de Québec a aussi son boulanger, car ici, tout le monde ne jure que par le pain de Pascal Chazal. Pas étonnant d’apprendre qu’il y a eu ici une levée de boucliers quand on a songé à vendre le joyau de Stoneham à Première Moisson. En fait, Pascal s’est plutôt offert une nouvelle succursale à Saint-Sauveur, dans les Laurentides – il y a aussi une boutique à Lac-Beauport. Boulanger à Lyon avant d’émigrer au Québec en 2009, Pascal Chazal offre une centaine de variétés de pains, viennoiseries et pâtisseries. « Il y a des gens qui sont ici pour le ski et qui prennent tout de A à Z, que ce soit les quiches, les sandwichs, le dessert, des croissants pour le petit déjeuner, indique Charlie Tribouillard, chef pâtissier et directeur de production. On est capables de fournir tout le monde. »

Microbrasserie La Souche

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La salle à manger du bistro de la microbrasserie La Souche à Stoneham peut accueillir 140 clients – on en ajoute autant en terrasse l’été. On y propose un menu qui se distingue de la succursale originale du quartier Limoilou : « Le sandwich végé est plus populaire ici, souligne le copropriétaire Olivier Giguère. Les ardoises nous permettent aussi de tester de nouveaux plats. On essaie de s’approvisionner localement. On a par exemple un grand jardin en arrière, qui nous fournit pendant l’été avec des légumes frais. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Olivier Giguère et Antoine Bernatchez devant les installations de l’usine de La Souche, à Stoneham, qui a actuellement une capacité de brassage de 11 000 hectolitres par année. « Nous avons suffisamment d’espace pour ajouter de l’équipement qui nous permettrait de passer à 17 000 hectolitres, au besoin », nous dit Antoine Bernatchez.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La fameuse poutine aux boules du bûcheron est un incontournable de La Souche. « On l’a créée pour la Poutine Week, en 2015, et on a gagné le concours pour la région de Québec, se rappelle Olivier Giguère. C’est du fromage en grains pané et frit. On les ajoute sur la poutine avec une sauce à la bière avec une belle amertume, une bonne sauce bien équilibrée. C’est comme devenu notre classique ; si jamais tu viens à La Souche, il faut que tu goûtes ça. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Il y a 18 lignes de fût au bistro de La Souche à Stoneham, presque toutes branchées à des variétés différentes de celles offertes au pub de Limoilou, qui propose davantage de brassins expérimentaux. « Il y a en tout temps de 30 à 35 bières distinctes proposées en tout dans nos deux établissements », soutient Antoine Bernatchez. 1 /4







Après l’ouverture de son bistro-brasserie dans le quartier Limoilou en 2012, La Souche a, comme beaucoup d’autres microbrasseries, été forcée d’ouvrir une usine afin de répondre à la demande. Mais en plus de l’usine, on y a aménagé une boutique et un vaste restaurant sur un immense terrain en bordure de forêt à Stoneham, offrant aux amateurs une expérience complètement nouvelle. « Comme il n’y avait pas tant de restaurants à Stoneham, on a d’abord ouvert le bistro, précise Olivier Giguère, copropriétaire. D’autant plus qu’il y a beaucoup d’achalandage ici avec le ski, les Chalets Alpins et l’été avec le vélo de montagne à Empire 47 ou la randonnée au parc de la Jacques-Cartier. » On y trouve donc une clientèle de sportifs, mais aussi beaucoup de familles en visite dans le secteur, en se rappelant évidemment que le Vieux-Québec est à 25 minutes de route.

Entourage-sur-le-Lac

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le restaurant L’Îlot Repère gourmand offre un décor à la fois chic et chaleureux, en plus d’une vue imprenable sur le lac Beauport. Il est dirigé par le chef Sébastien Laframboise, qui a notamment participé deux fois à l’émission Les chefs !, en plus d’avoir œuvré dans les cuisines du Clocher penché, du Saint-Amour, du Bistro B et du District.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Entourage-sur-le-Lac offre 166 chambres et suites, chacune ayant une literie de première qualité. « On propose une expérience de bien-être, autant pour nos clients individuels que corporatifs, indique le directeur général Julien April. On est très populaires pour les retraites corporatives, les lacs-à-l’épaule, mais les week-ends et les vacances sont bien sûr l’affaire des couples et des familles. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Entourage-sur-le-Lac compte plusieurs espaces communs, notamment un salon disposant d’un bar à vin libre-service offrant huit cuvées différentes. Les espaces détente proposent aussi table de billard, jeux et livres, alors que les plus jeunes peuvent profiter de l’animation du Fun Club. Les chiens sont aussi les bienvenus dans certaines chambres de l’hôtel. 1 /3





La MRC de la Jacques-Cartier, c’est la nature à quelques minutes du centre-ville de Québec. Lac-Beauport se révèle donc être un emplacement de choix pour ceux qui veulent ajouter un volet plein air à leur périple dans la Vieille Capitale. Construit en 2017, Entourage-sur-le-Lac se veut donc le point de chute idéal, avec sa patinoire de 3 km aménagée sur le lac, les pentes du Relais à quelques minutes à peine ou encore les tracés de ski de fond ou de vélo des Sentiers du Moulin. « On est vraiment central pour toutes ces activités-là, on peut passer le week-end ici et se rendre autant au mont Sainte-Anne qu’à Stoneham ou même à la Vallée Bras-du-Nord, soutient le directeur général Julien April. Les gens peuvent passer quatre ou cinq jours ici et peuvent vraiment en profiter. »

