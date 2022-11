On voit ici une petite sélection des vins chez Supernat, dont une cuvée du vignoble québécois Joy Hill et une carafe de vin en fût.

Rendez-vous de l’avant et de l’après-théâtre (Denise-Pelletier), le local occupé par le Supernat a autrefois accueilli les restaurants Chez Bouffe et La Bécane rouge. Aujourd’hui, il dessert la communauté de Hochelaga avec une formule plus décontractée en étant à la fois café et buvette, matin, midi et soir. Et non, il n’y a pas de « Nathalie » ici, mais beaucoup de super vin NATurel.

Ève Dumas La Presse

Mais en 2019, après un séjour caféiné à Portland, en Oregon, l’idée a évolué. Là-bas, il a connu les joies du petit café indépendant qui se transforme en bar le soir. C’est ce qu’il a voulu reproduire dans Hochelaga, avec son partenaire Olivier Trudeau, agent immobilier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le sando banh mi, fusion nippo-vietnamienne peut être accompagné d’une petite salade de papaye, entre autres.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sandos et petits accompagnement sont au menu.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’espresso coule d’une cafetière Modbar. 1 /3





Le café vient du microtorréfacteur montréalais Zab, qui prépare un mélange sur mesure pour Supernat. Il est infusé dans deux rutilantes Modbar (cafetières espresso dissimulées). Le vin, lui, vient de partout, et c’est la sommelière Sydney Auger (L’Idéal) qui le choisit. Une belle place est faite aux cuvées québécoises du moment. On prend soin d’offrir une sélection au verre assez généreuse. Elle s’élève à une quinzaine d’options qui changent selon les arrivages. Il y en a même en fût et de très belle qualité, comme le trepat catalan que Paul nous fait goûter.

Comme on ne peut pas vivre que de café et de vin, il y a une petite offre alimentaire qui tourne autour du sando, sandwich japonais sur pain au lait (hokkaido). On complète avec du kimchi ou une petite salade d’accompagnement. C’est le chef Mathieu Bourdages qui a développé le menu initial. Les pâtés chauds vietnamiens sont faits par la mère de Paul. Les biscuits, eux, sont la contribution de la copine d’Olivier. Celui au beurre d’arachide et au miso, en forme de coupe, est une proposition sucrée originale.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’espace a été réinventé par la firme MRDK.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Paul Tran est copropriétaire. Il est entouré ici avec Myranda Arsenault et Gab Germain.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au centre des lieux, un superbe comptoir central sur deux niveaux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La terrasse bétonnée était encore ouverte au début du mois de novembre… avant la neige. 1 /4







« On voulait quelque chose de simple en cuisine pour pouvoir miser davantage sur du personnel spécialisé en vin et en café. » Aussi le service se fait-il au comptoir. Pour rendre l’endroit bien vivant, l’équipe organise des évènements, que ce soit des quiz avec drag queen, des dégustations de vin, des soirées DJ et huîtres ou des repas avec chefs invités.

Le tandem a embauché la firme MRDK (Guillaume Ménard et David Dworkind) pour optimiser le local en palier et concevoir une belle terrasse bétonnée. Ils ont choisi des tons de vert, orange et brun pour s’agencer avec abondance de bois et de petite céramique rétro. Il y a nombre infini de possibilités pour s’asseoir : comptoirs, mini-banquettes, petites tables rondes, grande table communale. C’est une invitation à venir souvent pour tester toutes les options !

Supernat est ouvert du mercredi au samedi, de 9 h à 22 h 30, puis le dimanche, de 9 h à 16 h.

4316, rue Sainte-Catherine Est, Montréal