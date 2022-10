La jeune espiègle a une double mission : générer du bonheur gustatif, comme dans la grande majorité des cafés-restos-buvettes, et créer un lieu de rassemblement dans un secteur plutôt mal desservi. Youville, entre Villeray et Ahuntsic, tente de revitaliser son artère principale, Lajeunesse. La rue ne pouvait demander mieux que ce joli espace simple et accueillant, ouvert du matin au soir.

Ève Dumas La Presse

Désespérant un peu de voir des commerces à son goût ouvrir dans le quartier où elle a élu domicile il y a quelques années, Andréane Laurin a pris le taureau par les cornes. Elle a quitté le milieu du cinéma documentaire pour se lancer en restauration, un domaine dans lequel elle avait travaillé plus jeune. Son ancien patron, le producteur Frédéric Bohbot, est devenu son partenaire d’affaires dans l’aventure.

Le chef, Axel Bérubé-Théberge, pratique une vraie cuisine du marché. C’est en partie par nécessité, car l’espace d’entreposage est quasi inexistant dans la petite cuisine, mais aussi parce qu’il aime s’inspirer des produits du moment. La majorité des plats sont de format « entrée généreuse », avec quelques propositions plus costaudes. Les midis sont sans chichis, avec soupe, sandwich, salade, plat à l’ardoise, tartare du jour. Il y a même des brunchs simples le dimanche, une offre peu commune dans le quartier.

Axel a fait ses classes dans quelques restaurants de Tremblant et au défunt Decca 77, entre autres. Sa cuisine est aussi savoureuse que sans prétention. Mais ceux et celles qui auraient envie d’un repas un peu plus gastronomique peuvent faire l’expérience de son menu cinq services, offert sur réservation, pour une cinquantaine de dollars. Andréane s’occupera des accords vin pour 50 $ de plus. La propriétaire choisit elle-même les cuvées qui se trouvent sur sa carte garnie de bouteilles d’artisans.

Bref, que ce soit pour le café de fin de matinée (l’endroit ouvre à 10 h 30), pour un lunch arrosé ou pas, pour le brunch, pour l’apéro ou pour la totale, La jeune espiègle assure du mercredi au dimanche (fermé le jour le samedi, le soir le dimanche).

9275, rue Lajeunesse, Montréal