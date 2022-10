La burrata du Xavier est particulièrement originale et automnale, avec ses betteraves et ses noisettes.

Envie d’une petite escapade automnale ? Ce n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour se dépayser un peu. Une balade de fin de journée à l’Île-des-Moulins, suivie d’un peu de flânage dans le Vieux-Terrebonne et — clou de la journée — d’un repas au restaurant Le Xavier : voilà qui constitue une sortie comme on les aime !

Ève Dumas La Presse

Ouvert depuis un peu plus d’un an, Le Xavier est un projet d’envergure. La maison patrimoniale qui l’accueille date de 1804. Elle a pendant longtemps abrité le restaurant Le Folichon. Par chance, l’équipe de propriétaires comprend deux entrepreneurs spécialisés en rénovation du genre, soit Mathieu Jean-Marie et Maxime Dupré, de Construction Vilan. Les deux autres associés principaux sont les frères Maxime et Yannick Laforest, également propriétaires de la populaire brasserie McTavish, dans le Vieux-Terrebonne.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE L’assiette de courge delicata et champignons se partage très bien.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE La porchetta est particulièrement gourmande et réconfortante.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Vins d’ici, de France et d’ailleurs composent une carte de domaines artisanaux.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Il y a quelques cocktails à la carte, dont cette margarita épicée. 1 /4







Un des éléments les plus importants de la « remise à neuf » est sans doute le toit cathédral en bois qui a été révélé par l’élimination du deuxième étage. On n’en a gardé qu’une petite mezzanine. Il faut aussi mentionner l’imposant bar central, fait à la main (pendant plusieurs semaines !) avec de vieux livres empilés.

Un article complet pourrait être consacré au design de Stéphanie Bélanger (Rebel Design) et à la déco très éclectique de cet espace, mais passons plutôt à l’assiette et au verre. C’est le jeune chef Jean-Philippe Darveau qui est aux commandes de la cuisine, avec fougue et créativité. Celui qui a entre autres travaillé aux bars à vin Deux et Oregon, dans la couronne nord, se dit autodidacte. Il a un talent certain. À partir d’ingrédients et de recettes de base que l’on voit sur à peu près tous les menus du Québec (burrata, tartare…), il réussit à inventer des plats qui se démarquent vraiment. Une pieuvre aux parfums thaïlandais ? C’était une première pour nous.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE L’imposant bar central est fait de livres anciens.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Jean-Philippe Darveau (au centre) est le chef de l’endroit.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Raphaël Gosselin, maître d’hôtel, a travaillé au Toqué !, entre autres.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Il y a deux petits appartements à louer sur Airbnb au-dessus du restaurant. 1 /4







Depuis peu, les mercredis sont consacrés à la dégustation. Ces soirs-là, le chef s’éclate encore plus pour créer un menu en plusieurs services à partager, pour la somme tout à fait raisonnable de 60 $ par personne. C’est possible d’y ajouter un des deux accords de vins (50 $ ou 70 $) élaborés par les papilles aiguisées du sommelier Simon Di Battista. On vous servira des cuvées provenant de domaines artisanaux québécois, européens, états-uniens, etc. Que vous ayez envie d’un simple verre de blanc naturel à 14 $ ou d’une bouteille de champagne ou de bourgogne qui en met plein la vue, c’est possible ici.

Ce qui est également possible, c’est d’étirer le séjour avec une nuitée dans un des deux jolis appartements. Ceux-ci se trouvent au-dessus de la deuxième salle à manger, dans l’aile moderne du restaurant.

804, rue Saint-François-Xavier, Terrebonne