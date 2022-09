Ryan Oabel, Eric Lazaro Magno et d’autres partenaires avaient ouvert Le Petit Vibe en 2020, dans le quartier Côte-des-Neiges, avec l’intention de faire honneur à leurs racines philippines. Les préférences des clients et la COVID-19 les a amenés ailleurs, au royaume du burger (avec Spam), du poulet frit (furikake) et du (décadent !) taco birria. Ce restaurant est aujourd’hui comptoir dans la foire gourmande Le Central, et les deux chefs ont migré à Westmount tandis que leurs associés font rouler la cantine.

Ève Dumas La Presse

Au nouveau Tadhana, ouvert au début de l’été, ils s’inspirent de la cuisine philippine pour créer des plats plus travaillés, plus « appétissants », disent-ils, que le sont habituellement les spécialités de l’archipel d’Asie du Sud-est. Influences hispaniques, chinoises et américaines, entre autres, font partie d’un patrimoine culinaire bien éclaté.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Cet os à moelle est rempli de « congee » philippin (gruau de riz) et décoré d’un aïoli au gingembre et au calamondin (agrume).

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Ce brie au four est surmonté d’un mélange de noix et de grignotines de maïs typiques des Philippines (Cornick).

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les frites de taro sont un accompagnement populaire.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Parmi les cocktails proposés, on retrouve celui-ci dont la couleur vient de l’igname pourpre. 1 /4







Chez Tadhana, on trouvera au menu un arroz caldo, gruau de riz salé qui rappelle le congee chinois, servi dans un os avec la moelle sur le dessus. Les pancit sont des nouilles frites sautées aux légumes. L’adobo est ici à base de short rib de bœuf plutôt que de poulet ou de porc et servi sur une polenta crémeuse. On a goûté à un riche brie au four couvert d’un mélange de noix et de Cornick, collation populaire à base de maïs. Ça se tartine sur des rondelles de lotus frites. Bref, il y a beaucoup de créativité ici.

Ryan et Eric se connaissent depuis des lustres. Ils ont tous les deux pratiqué d’autres métiers (soins infirmiers pour le premier, mécanique pour le deuxième) avant d’étudier la cuisine, à Pearson et à l’ITHQ respectivement. Leur vœu le plus cher est de faire connaître la cuisine des Philippines au-delà de la communauté de Côte-des-Neiges.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le restaurant Tadhana s’est installé dans Westmount il y a quelques mois.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Il y aura bientôt un petit bar au sous-sol du restaurant.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Eric Lazaro Magno et Ryan Oabel sont les deux patrons et chefs du Tadhana. 1 /3





Pour l’instant, même si ce n’est peut-être pas le premier « quartier » qui nous serait venu en tête pour mener cette mission à bien, Westmount accueille bien le Tadhana. Les habitants de l’ouest auront même bientôt un petit bar au sous-sol du restaurant pour veiller un peu plus tard et des mardis tacos à la sauce philippine pour ajouter du piquant.

4, avenue Somerville, Westmount