Il y a peu, pour ne pas dire pas du tout, de cafés-restos-bars dans cette partie pleinement résidentielle de Villeray. Aussi le Tabac Villeray a-t-il instantanément fait… un tabac !

Ève Dumas La Presse

Pour bien servir la clientèle du quartier, l’établissement est ouvert de 8 h à 22 h, avec café, viennoiseries, pains de la boulangerie Automne à vendre le matin, puis huîtres, charcuteries, frites/mayo, petits plats et vins naturels le midi et le soir.

L’artiste Patrick Bernatchez est à l’origine de ce lieu qui est appelé à évoluer tout doucement au cours des prochains mois.

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE On aime le vert au Tabac.

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Si la terrasse du Tabac est très convoitée par les temps qui courent, l’intérieur est aussi bien accueillant. 1 /2



Le chef et copropriétaire Jean-François de Villemure passe l’été en Gaspésie, à la Cantine Barberousse. Il ne prendra les commandes de la cuisine qu’en septembre. L’autre partenaire, Guillaume-Van Roberge, est musicien et écrivain. Aussi y aura-t-il un peu d’animation culturelle dans ce lieu qui n’a pas trop envie de se faire coller d’étiquette définitive.

« Ça fait 15 ans que je cherche un endroit pour ouvrir une petite buvette. J’aurais bien aimé que ce soit dans un secteur plus industriel ou sur le bord de l’eau, comme à Berlin ou à Paris, mais ce n’est pas facile de créer ce genre de projet à Montréal, où il y a beaucoup de règles et de lois qui rendent ça compliqué d’être spontané. Puis pendant la pandémie, je suis tombé sur cet ancien bar, dans mon quartier, et j’ai trouvé que c’était une belle occasion », explique Patrick Bernatchez.

Le Tabac est ouvert tous les jours sauf le lundi, mais devrait rouler sept jours sur sept dès que l’équipe sera complète.

1370, rue Villeray, Montréal