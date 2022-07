Conceria, nouvelle adresse végane de Saint-Henri

L’emplacement est idéal. Le décor est accueillant, moderne, très invitant. Le menu d’inspiration italienne, développé par le chef Félix Gagnon, est varié — tomates cerises et confit d’oignons, polenta fritte, asperges grillées à la crème, divers plats de pâtes et de risotto, etc.