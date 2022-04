L’idéal ou le bar en temps de pandémie

Les bars à vin sont légion à Montréal, mais souvent pleins à craquer si on arrive après 17 h. Avec ses 240 places, l’idéal bar & contenus (dans l’ancien Mme Lee… ou Jello Bar pour les plus anciens !) peut recevoir un grand nombre d’assoiffés. Et pour s’assurer d’en attirer toujours en quantité suffisante, l’endroit dirigé par une équipe de femmes propose aussi une programmation culturelle dans l’air du temps, avec studio de balado à la fine pointe, en collaboration avec Moog Audio.