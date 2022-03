On l’attend depuis un bail, le comptoir à emporter du Damas. Pendant les longs longs mois de fermeture des deux dernières années, c’est le grand restaurant en entier qui s’est transformé en petite usine à « takeout », avec ses légendaires mezzes et sa salade fattouche inimitable, ses dumplings d’agneau succulents, ses grillades, ses poissons et ses autres plats emblématiques.

Ève Dumas La Presse

Maintenant, on se rend au Folfol, directement en face, pour les plats à emporter, petits et grands, qui ne reproduisent pas tous exactement ceux du Damas, malgré plusieurs recoupements.

S’y ajoute une belle offre de sandwiches bien costauds : les habituels shish taouk, shawarma et falafel, mais comme vous ne les avez jamais goûtés, puis un cheeseburger Damas aux épices sujok. Pour l’été, on peut s’attendre à ce que l’offre de sandwiches augmente à une douzaine de variétés.

Les prix sont élevés, mais les portions généreuses. D’ici quelques années, plusieurs autres succursales de Folfol devraient ouvrir à Montréal et/ou dans les alentours.

Pour l’instant, Folfol est ouvert de 16 h à 21 h. Ne vous y cognez donc pas le nez à l’heure du lunch ! Dans un futur proche, les portes ouvriront plus tôt.

1208, avenue Van Horne, Montréal