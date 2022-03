Le crabe peut être commandé chaud avec épices, beurre fondu et citron.

Les premières grandes pattes de crabe des neiges arrivent à Montréal et le Parasol Shack du… homard (!) reprend du service.

Ève Dumas La Presse

En attendant le grand homarus americanus pêché dans les eaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui nous parviennent généralement autour de la fête des Mères, c’est du crabe des neiges gaspésien que l’on peut commander à emporter ou en livraison.

Le menu simplissime rappelle celui des « shacks » de pêcheurs en bord de mer, ceux du Maine en particulier.

On peut manger ses sections de la grande araignée de mer soit froides (avec sauces tartare et/ou cocktail), soit chaudes (avec épices et beurre fondu) ou opter pour un sandwich de poisson frit. Salade César, salade de chou, tartelette au miel et biscuit aux brisures de chocolat complètent l’offre.

Comme par les années passées, on accède au comptoir situé à l’arrière du restaurant Beau Temps par la ruelle.

5438, boulevard Saint-Laurent, Montréal