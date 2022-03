Situé au rez-de-chaussée du tout nouveau Hampton & Homewood Suites par Hilton, Tiramisu a ouvert ses grandes portes vitrées en novembre. Le week-end dernier, on y inaugurait le menu brunch nommé Piu Che Perfetto (« Plus que parfait »).

Ève Dumas La Presse

Contrairement aux autres établissements du Lucky Belly Group (Le Red Tiger, Le Blossom, Kamé, Ho Lee Chix, Thip Thip), la jeune adresse du Quartier chinois sert une cuisine non pas asiatique, mais tournée vers l’Italie, avec quelques clins d’œil japonais, ici et là.

Son brunch est une collaboration avec le spécialiste du repas matinal, le bistro Le Passé composé, et porte donc aussi quelques intonations françaises. Préparez-vous à faire une surcharge de gras et de glucides (et à courir un demi-marathon dans la semaine qui suit, peut-être).

Il y a plusieurs déclinaisons de préparations riches sur pain, comme le poché verdura (brioche, œuf de cane, champignons, sauce crémeuse, etc.), des pizzas déjeuners (salées ou sucrée) et même des pâtes. Tout peut devenir « brunch » dès qu’on met un œuf miroir ou poché dessus, n’est-ce pas ?

Les « bibittes à sucre » apprécieront le pain doré Misu (fait à la friteuse ?), avec décadent mascarpone à l’érable et poire pochée, entre autres.

Vous avez envie d’arroser ça un peu ? Le bar se place aussi sous le signe du brunch, avec un Smooth Morning (gin, cassis, yuzu et bière blanche) ou un Bellicot (cognac, apéritif Les Îles, abricot et vin mousseux), par exemple. Le très bon café, à base de grains Saint-Henri Micro-torréfacteur, achèvera de vous arracher aux bras de Morphée.

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal