Bar à flot : là où le vin coule…

Vendredi, 17 h 15, Bar à flot est ouvert depuis un quart d’heure et bon nombre de la cinquantaine de places sont déjà prises. « On va se faire ramasser », prévoit Florence Pelland-Goyer, copropriétaire. Depuis sa réouverture, le 9 mars, la sœurette et voisine de La Buvette chez Simone ne se désemplit pas.