Au Manoir Hovey, à North Hatley, on ne badine pas avec les sucres. Le chef de l’établissement Relais et Châteaux, Alexandre Vachon, reçoit le chef Alex Bouchard, d’un autre établissement certifié, l’Auberge Saint-Antoine, à Québec.

Ève Dumas La Presse

À quatre mains, ils concocteront deux menus pour le premier week-end d’avril. Le vendredi soir, au restaurant Le Hatley, huit services (145 $) célébreront le sirop d’érable provenant de producteurs locaux et le sirop de bouleau produit sur place au Manoir Hovey.

On y trouvera également d’autres produits des Cantons-de-l’Est et d’ailleurs au Québec, comme les œufs de canard de La Canne Blanche, la viande de Porc Beaurivage, du caviar, du crabe des neiges et de l’omble chevalier cuit avec du bouleau fumé.

L’aventure culinaire se poursuivra samedi et dimanche au Tap Room, avec un brunch (65 $) qui rendra hommage à l’expérience traditionnelle de la cabane à sucre de chez nous, en trois services.