Le Happening gourmand est de retour, la semaine prochaine.

Ève Dumas La Presse

C’est l’occasion de découvrir la cuisine de 11 restaurants du Vieux-Montréal (appartenant tous au Groupe Antonopoulos) à très petits prix. Des brunchs à 19 $, puis des tables d’hôte à 29 $, à 35 $ et à 39 $, ça n’existe tout simplement plus dans la métropole, sauf du 10 mars au 3 avril, au Nelli, au nouveau Pincette, au Modavie, à la Taverne Gaspar, au Maggie Oakes et au Kyo Bar japonais, entre autres. Ce sera le 14e Happening gourmand, après deux dures années de pause.