Nous avons eu un énorme coup de cœur pour le Kundah Hôtel, à notre passage à Québec, avant les Fêtes. C’était un arrêt spontané, entre Charlevoix et Montréal, sans réservation. Par chance, il restait une table pour deux à cette adresse chouchou de la Vieille Capitale.

Ève Dumas La Presse

« Inspiré des saveurs de l’Inde, apprêté avec les trésors d’ici », annonce le restaurant installé dans l’ancien Laurentien buvette gourmande.

Le chef copropriétaire Raphaël G. Théberge y marie des ingrédients comme le fromage en grains (plutôt que du paneer), les bourgots et les crevettes nordiques, entre autres, aux parfums relevés de différentes régions de l’Inde, que ce soit le Kerala (curry moilee) ou le Bengale-Occidental (dumpling momo).

Le service, bien que sympathique, était un peu pressé, la salle simplement chaleureuse, les plats sans chichis, dans leur vaisselle ancienne dépareillée, mais les saveurs… wow ! Des feux d’artifice !

Et bien que chaque assiette ait son goût très distinct, l’ensemble s’accordait parfaitement, permettant des allers-retours sans heurts entre le poulet achari tikka, le palak Bergeron et l’aubergine bharta, entre autres. Les boissons — cocktails, mocktails, bières, vins d’artisans, etc. — se commandent à la voix.

Le Kundah Hôtel est ouvert du mercredi au dimanche, de 16 h à 21 h. Vous préférez manger à la maison ou dans votre chambre d’hôtel ? C’est toujours possible, puisque le resto continue d’offrir l’option à emporter et même à livrer.

325, rue de la Couronne, Québec