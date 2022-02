Nombreux sont les établissements qui offrent des menus en salle ou des boîtes gourmandes à déguster à la maison. N’oubliez pas de réserver ou de passer votre commande rapidement pour en profiter.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Restaurant de l’ITHQ

Le nouveau duo à la tête du Restaurant de l’ITHQ, le chef Carl Jobin et le chef pâtissier Éric Champagne, propose ici son tout premier menu, à faire pâlir d’envie Cupidon. Deux options : menu à emporter cinq services (à partir de 45 $, offert jusqu’au 12 février) ou menu dégustation en salle de six services (à partir de 65 $) ; dans les deux cas, une option végétalienne est possible. Des exemples ? Filet de veau, racine de persil et oignons cippolinis ; tartare végétal de fenouil, pomme, pollen ; chou-fleur caramélisé au miso rôti, purée à l’ail noir, crumble à l’avoine.

Le Butterblume

PHOTO TIRÉE DU SITE DU BUTTERBLUME Le Butterblume

En plat principal du menu à emporter, il faut choisir entre la blanquette de veau et le risotto à l’encre de seiche avec calmars confits, qui sont tous deux précédés d’une crème de céleri-rave et châtaignes, puis suivis d’une verrine clémentine, mascarpone et meringue. Le tout, à 48 $ par personne, est prêt à réchauffer et à assembler à la maison. On le cueille au Butterblume, le 12 février, entre 11 h et 18 h.

Restaurant Légende

PHOTO SIMON FERLAND, FOURNIE PAR LE GROUPE LA TANIÈRE Restaurant Légende

Propriété du Groupe La Tanière, Légende est l’une des très bonnes tables que compte la capitale nationale. Un menu spécial de cinq services fort appétissant y sera proposé du 12 au 14 février inclusivement (120 $ par personne) : crudo d’omble chevalier, tortellini au chorizo avec sauce aux oursins et moules marinées, tartelette aux légumes (photo), bavette de bœuf Highland vieillie et en finale sucrée, un gâteau roulé à la cerise sauvage.

Restaurant h3

PHOTO MATT AYOTTE, FOURNIE PAR LE RESTAURANT H3 Le Restaurant h3

On souligne ici la fête de l’amour avec une élégante boîte pour deux personnes à emporter, proposée du 11 au 13 février (150 $). Au programme : mocktail « La vie en rose », trois entrées gastronomiques mettant en vedette truffes, truite fumée et ris de veau (photo), bœuf bourguignon ou doré en plat principal et, pour dessert, au choix, île flottante ou pouding chômeur. Un menu spécial de six services (115 $ par personne) sera aussi offert en salle, les 12 et 13 février.

Le Pontiac

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU PONTIAC Le Pontiac

La sympathique adresse de Danny St Pierre ne sert pas que de la pizza. Pour la Saint-Valentin, la boîte à emporter « Pit stop de l’amour » ravira les tourtereaux avec ses cinq services à partager (59 $ pour deux). À déguster les yeux dans les yeux : canard fumé, saumon fondant, poivrons rôtis à tartiner, crémeuse feta, concombre, fraises du Québec et chocolat.

Rustiek, taverne gastronomique

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @RUSTIEK_TAVERNEGASTRONOMIQUE Rustiek, taverne gastronomique

À Gatineau, Rustiek est l’un des cinq établissements qui participent à L’Outawow, une boîte gastronomique à emporter pour deux (dont le plat en photo ne fait pas partie !). Rustiek, le bar à vin Soif, Les Fougères, Les vilains garçons et Maison Oddo proposent un menu cinq services comprenant un ceviche d’espadon, de la betterave en sel, des arancini à la truffe, de l’onglet de bœuf au koji et un duo de desserts (citron et chocolat). On nous dit qu’il reste des boîtes à commander chez Oddo et chez Rustiek.

Café Holt

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CAFÉ HOLT Café Holt

Pour gâter votre douce moitié, un arrêt au Café Holt, dans l’incontournable destination magasinage Holt Renfrew Ogilvy, devrait faire son effet. Le chic endroit propose un brunch gourmand les 12 et 13 février, avec un menu qu’on promet plein de douceur : huîtres Rockefeller, pain doré, homard bénédictine et son caviar et, pour couronner le tout, une fondue au chocolat pour deux.

Les Insulaires, microbrasseurs

PHOTO FOURNIE PAR MICROBRASSERIE L’INSULAIRE Les Insulaires, microbrasseurs

À Laval, le chef Olivier Baillargeon a concocté un beau menu pour la Saint-Valentin, à déguster avec une des bières de la maison. Trois services, avec quelques choix à faire, entre les shorts ribs de bœuf, le tataki de thon en croûte de café et poivre (photo) ou les papadelles aux champignons sauvages (40 $ par personne). Offert les 11, 12 et 14 février, où se tiendra du même coup la soirée d’humour « Les lundis de rire », animé par Richardson Zéphir.