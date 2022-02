Marc-André Royal, chef exécutif et copropriétaire du St-Urbain, et Lindsay McLaren, chef de cuisine, ont concocté un menu de la Saint-Valentin au profit de la Fondation d’Ahuntsic et de Montréal-Nord.

Vous avez jusqu’au 7 février pour commander le menu concocté par le restaurant St-Urbain, au profit de la Fondation d’Ahuntsic et de Montréal-Nord.

Ève Dumas La Presse

Celle-ci amasse des fonds pour six installations de santé de son territoire – hôpitaux, CLSC et CHSLD — et finance des projets et des équipements médicaux pour aider à améliorer le bien-être et la santé de la population.

Le chef exécutif Marc-André Royal et la chef de cuisine Lindsay McLaren ont conçu un menu pour deux particulièrement gourmand, qui commence avec un velouté de panais avec granola de pacanes et de sauge, puis une aubergine rôtie au four avec ricotta, pesto et guanciale, puis se poursuit avec un choix de pressé de canard confit, de truite saumonée à l’asiatique ou d’agnolotti farci à la courge, pour se conclure avec un macaron « spécial Saint-Valentin ».

Des vins à 70 ou 90 $ la bouteille, faits pour bien s’entendre avec les plats, sont également proposés. Les repas à 120 $ pour deux peuvent être récupérés au restaurant les 11, 12 ou 13 février, de 13 h à 18 h. Le St-Urbain, lui, affiche complet pour la Saint-Valentin en salle.

96, rue Fleury Ouest, Montréal