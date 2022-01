La Semaine de la poutine fête son 10e anniversaire. Pour faire durer les festivités et pour stimuler le milieu de la restauration, l’évènement se déroulera sur deux semaines, cette année, soit du 1er au 14 février.

Ève Dumas La Presse

En plus, le partenaire de commandes et de livraisons, Doordash, fait cadeau de 8 $ de rabais sur chaque commande de 15 $ et plus.

Comme d’habitude, des centaines d’établissements petits et grands célébreront le mariage frites-sauce-fromage.

Évidemment, tous les accrocs à la tradition sont permis pendant cette période et il faut s’attendre à quelques extravagances. À Montréal, parions que La Belle Tonki, Sumac, Dobe & Andy, Pikliz Comptoir caribéen, Le Gras dur et Le Petit Sao, entre autres, sauront nous surprendre.

Il faut aussi se préparer à de décadentes découvertes au Renard et la chouette et chez Pow Ramen dans la Vieille Capitale.

Et ça ne se passe pas qu’au Québec : Ottawa, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Saskatoon, Calgary et Vancouver participent également. Vivement une bonne dose de gras pour aider à passer l’hiver !