L’été, on fait la file devant leur crémerie du quartier Saint-Henri, Dalla Rose. L’hiver, celle-ci se transforme en comptoir à ramen. Et maintenant, toute l’année, travailleurs du CHUM, clients de l’hôtel Sonder au-dessus, étudiants de l’UQAM et autres passants peuvent prendre une tranche de pizza à la romaine ou un sandwich sur le pouce dans leur nouveau café, A posto.

Ève Dumas La Presse

Michael Dalla Libera et Nick Rosati ont vu une belle occasion de desservir un bout de la rue Saint-Denis qui n’est pas si riche en services alimentaires de grande qualité.

Ouvert dès 7 h, du lundi au vendredi, le joli café sert aussi toutes les déclinaisons d’expresso du répertoire italien, avec des grains torréfiés à Montréal, des croissants et des chocolatines de la boulangerie Guillaume, des beignes farcis de Léché et un « sandwich déjeuner » en pointe, farci de jambon et de fromage.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE On peut goûter aux excellents beignes farcis de Léché ou emporter un pot de glace Dalla Rose, si l’appétit nous dit.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Nick Rosati et Michael Dalla Libera sont les propriétaires du café A posto.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE A posto est une de ces adresses aussi polyvalentes que gourmandes qui manquaient au quartier.





On peut bien entendu repartir avec un pot de crème glacée Dalla Rose — il y aura comptoir en bonne et due forme pendant la belle saison — ou avec plusieurs articles d’épicerie, comme les pepperoncini et la sauce piquante de la marque locale Mark’s, des tomates de qualité, un pot de caramel, etc.

Bref, A posto est une de ces adresses aussi polyvalentes que gourmandes qui manquaient au quartier. Et pour y ajouter un volet gentiment festif, Michael et Nick ont invité leur ami Tom Allan, lui aussi un ancien du restaurant Nora Gray (aujourd’hui au Mélisse), à préparer des sandwichs au poulet parmesan, ce samedi 22 janvier, de 11 h jusqu’à épuisement des stocks.

1073, rue Saint-Denis, Montréal