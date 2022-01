Xavier Richard-Paquet, Paul Toussaint, Massimo Piedimonte et Joris Gutierrez-Garcia lancent Cinquième vague, un évènement extérieur pour réchauffer les Montréalais.

Les chefs Paul Toussaint (Kamúy) et Massimo Piedimonte (Cabaret l’Enfer, ouverture en 2022), les sommeliers chevronnés Xavier Richard-Paquet et Joris Gutierrez-Garcia ainsi que leur équipe veulent remonter le moral des Montréalais et les réchauffer à coup de plats réconfortants sur la terrasse du Kamúy.

Ève Dumas La Presse

Jusqu’au 5 février, plats caribéens (acras, poulet jerk) et italiens (tortellini in brodo, pains plats et burrata) pourront être mangés aux tables à pique-nique, sous des chaufferettes.

Vous avez encore un peu le frisson ? Vin chaud et chocolat chaud épicé feront partie de la carte qui comprendra aussi des cocktails et une sélection de vins d’artisans.

L’évènement intitulé Cinquième vague se tient les jeudis et vendredis, de 16 h à 22 h, et les samedis et dimanches, de midi à 22 h.

1485, rue Jeanne-Mance, Montréal