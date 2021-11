Une salade de tomates et poivrons grillés

Qu’est-ce qu’on mange au restaurant Alentours, dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec ? Il est impossible de le savoir avant d’y mettre les pieds ! L’établissement propose un seul menu de cinq services qu’on découvre une fois installé dans la salle intime de 24 places. Une chose reste constante, toutefois : tous les ingrédients sont produits à moins de 150 km de la table.

Le chef propriétaire, Timothy Moroney, a mis quatre années à mûrir le concept du restaurant qu’il vient d’ouvrir il y a un peu plus de deux mois. Il prône la proximité et l’écoresponsabilité des producteurs. « J’ai visité plus de 70 fermes, relate-t-il. Je voulais connaître la manière dont ils traitent les animaux, la santé de leurs sols, comment ils gèrent leurs déchets. »

Originaire de New York, Timothy Moroney a fait ses armes au Blue Hill, aux États-Unis, puis au restaurant Légende et Chez Boulay à Québec, tous des établissements qui valorisent le terroir. Le jeune chef l’admet candidement : son but n’est pas de surprendre ses clients avec des aliments inusités, mais plutôt de créer la surprise avec la préparation de chaque ingrédient. Les plats changent chaque semaine, au gré des arrivages.

« J’essaie d’être créatif dans les saveurs et de rendre chaque ingrédient vraiment délicieux », dit-il. Pour ce faire, tout est transformé sur place de A à Z, même les viandes, de manière à tout récupérer. « Il n’y a que le fromage qui est déjà prêt », précise-t-il. Au cours de notre visite, l’entrée de betteraves rouges nappées de yogourt, de miel et de sarrasin était sublime. Ce sont toutefois les pâtes au pesto, à la ricotta et au fromage 1608 qui ont volé la vedette. Pour accompagner le tout, les alcools du Québec occupent la totalité de la carte des vins.

