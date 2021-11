(Québec) Le District Gourmet ouvrira officiellement le 17 novembre à Québec, dans le nouveau QG Sainte-Foy. Cette nouvelle destination gourmande réunit à la même adresse plusieurs cuisines du monde dans une ambiance animée. Un rendez-vous réinventé à mi-chemin entre la foire alimentaire et un restaurant haut de gamme.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Dans une grande aire ouverte et lumineuse, des comptoirs gourmands sont disposés de part et d’autre de la pièce, avec au milieu des centaines de grandes tables partagées. Chaque comptoir propose son propre menu, un peu comme dans une foire alimentaire.

À la différence d’espaces du genre à Montréal (Time Out Market Montréal, Le Central, Le Cathcart), ce n’est pas un libre-service. Comme dans un restaurant, il y a du service aux tables. Les convives commandent des plats provenant des différents comptoirs, au gré de leurs envies.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Au District Gourmet, on commande à table, comme au resto.

L’endroit réunira à terme 13 destinations gourmandes ; six d’entre elles seront ouvertes dès la semaine prochaine, et les autres ouvriront graduellement jusqu’en janvier 2022. Elles transporteront les papilles des clients aux quatre coins du monde. De l’Italie avec ses pâtes fraîches (Fiorella) et sa pizza napolitaine (Verace) à la fine cuisine asiatique (Thach, Kaiji) en passant par les saveurs de la France (L’Atrium) ou du Liban (Eden). Aussi au programme : des burgers (Mlle Inès), un bar à cocktails (La Plage) et Quartier, consacré à la cuisine flexitarienne.

« C’est plus haut de gamme qu’une aire de restauration », décrit Denis Epoh, directeur général de l’agence immobilière Capwood, propriétaire de District Gourmet.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Denis Epoh (troisième à partir de la gauche, en avant), accompagné de plusieurs chefs qui tiendront un comptoir au District Gourmet

Pour ajouter au prestige de l’endroit, M. Epoh a convaincu de grands noms de la cuisine de s’installer derrière les comptoirs du District Gourmet. Les chefs montréalais Laurent Godbout et Helena Loureiro en font partie, notamment.

En effet, aucun chef propriétaire de Québec n’exploite de comptoir au District Gourmet et ce n’est pas un hasard, indique M. Epoh. « Il y a de très bons chefs à Québec, ajoute-t-il. Ils excellent dans la cuisine boréale et le terroir québécois. Ici, je veux faire vivre le terroir du monde. Faire voyager. »

D’autres succursales de District Gourmet sont déjà dans les plans de l’entreprise Capwood. Une deuxième succursale devrait voir le jour dans le Vieux-Québec en 2022, puis une troisième devrait ouvrir à Montréal.

Quatre destinations à goûter

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Le ravioli à l’encre de seiche farci au chou-fleur du comptoir Fiorella, par le chef Laurent Godbout

L’Italie selon Laurent Godbout

Connu pour son menu raffiné, le chef de l’ancien restaurant Chez l’Épicier, dans le Vieux-Montréal, Laurent Godbout, explore les saveurs italiennes au District Gourmet. À son comptoir Fiorella, on prépare des raviolis à l’encre de seiche farcis au chou-fleur, des gnocchis pochés à la sauce rosée et des mafaldines au smoked meat. En plus des pâtes fraîches, le chef revisite les entrées de focaccia et de burrata. Pas de doute : l’endroit deviendra une destination incontournable pour les amoureux de l’Italie.

Le Portugal d’Helena Loureira

Au Portus Calle à Montréal, la chef Helena Loureira n’a jamais servi le typique poulet portugais. Elle le fait à Québec avec son comptoir Grelha Lisboa. Un plat incontournable : son poulet servi dans un bol rempli de frites, de cubes de fromage importés des Açores et d’une sauce maison. Pour les amoureux des recettes classiques qui ont fait la renommée de la chef d’origine portugaise, une deuxième enseigne ouvrira dans quelques semaines au District Gourmet. En retrait de l’aire ouverte, le restaurant Helena aura 50 places.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL L’Atrium propose un menu par le chef français Frédéric Coiffé.

Pleins feux sur la France

Québec et Bordeaux ont une longue histoire d’amitié et le jumelage de ces deux villes prend une tournure savoureuse avec l’arrivée du chef Frédéric Coiffé au District Gourmet. Originaire du sud-ouest de la France, il a été finaliste de la célèbre compétition gastronomique Bocuse d’Or. Il s’installe à Québec pour préparer le meilleur de la cuisine française. Le menu de L’Atrium propose entre autres l’entrecôte de bœuf et cappucino de cèpes et châtaignes. La crème du bistro français !

La fine cuisine asiatique du chef Phong Thach

Comptoir consacré à la gastronomie japonaise, le Kaiji pourrait rapidement devenir le nouveau chouchou de l’endroit (ouverture : janvier 2022). Le chef Phong Thach, propriétaire du Sogen, au sud de Montréal, en met plein la vue, et dans l’assiette, avec ses sushis préparés avec des ingrédients d’une grande fraîcheur. Puisque la cuisine japonaise ne se résume pas qu’aux rouleaux de poisson cru, le menu propose également des grillades et d’autres plats typiques du pays. Le chef propose un deuxième comptoir dans le District Gourmet. Inspiré par les grandes tables qui révolutionnent la cuisine de l’Asie du Sud-Est telles que Maenam à Vancouver, le Thach propose des plats raffinés et relevés, dont des tatakis de bœuf et des nems aux vermicelles de riz.

990, route de l’Église, Québec