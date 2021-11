Nita tout garni rend l’offre montréalaise de sandwichs gourmands encore plus intéressante et généreuse. On y a goûté un des meilleurs végépâtés qui soient, rehaussé au confit d’oignon, un croustillant schnitzel couvert d’une salade de chou crémeuse ou encore une salade de poulet avec harissa maison, entre autres.

Toutes ces délicieuses garnitures sont déposées dans l’un des deux petits pains développés par le chef Jesse MacDonald, le seigle et le « bap ». L’endroit ouvrant dès 7 h (du mercredi au dimanche), une sélection de sandwichs-déjeuners est aussi au menu.

Mais la nouvelle adresse du Mile End n’est pas qu’une sandwicherie. Elle fait aussi caviste, avec des vins à emporter provenant en grande partie des portfolios de trois autres des nombreux propriétaires de l’endroit, soit Marc Bungarten et Gabriel Monnin (Dutty Wine), puis Nicolas Despeyroux (Vins Nomad). S’ajoutent à l’équipe de partenaires Étienne Sirois, François Letendre-Joachim et Charles Bouchard.

Troisième volet important du Nita : le café. Marc Bungarten (également copropriétaire du Bar Henrietta) étant un grand amateur de filtre, vous ne trouverez pas d’espresso ici. C’est son ami de longue date, le torréfacteur d’Anchored Coffee, à Halifax, qui fournit les grains d’origine simple au Nita. On vous assure que l’infusion est parfaite, ici. Elle fait ressortir toutes les notes fruitées, épicées, bref, la complexité du café. Avec un des biscuits de Jesse, c’est la pause parfaite. Mais si vous préférez une boisson fraîche, il y a aussi des boissons gazeuses faites sur place.

L’équipe tout étoiles a même pensé à une ingénieuse solution à vos apéros spontanés : plusieurs de ses garnitures — brandade, confit d’oignons, fromage aux herbes, tartinade de champignons — sont proposées dans des petits contenants à emporter, jusqu’à la fermeture, à 18 h. Elles s’étendent bien sur la focaccia ou les croûtons maison. Avec une belle quille de blanc de Savoie, une bulle ou un rouge fruité, c’est la parfaite entrée en matière pour une soirée entre amis. Nita est réellement TOUT garni !

5687, avenue du Parc, Montréal