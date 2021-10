La critique de restaurants prend un nouveau virage à La Presse. Comme toujours, nos critiques vous racontent leur expérience en soulignant les bons et, parfois, les moins bons coups. Mais nous vous expliquons désormais le choix d’un restaurant ou d’un autre. Nous vous présentons aussi l’équipe en salle et en cuisine. Cette semaine : Sep Lai, un restaurant laotien à Pointe-Saint-Charles.

Ève Dumas La Presse

Pourquoi en parler ?

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Le Sep Lai est situé dans l’ancien Machiavelli, dans Pointe-Saint-Charles.

Parce que c’est absolument délicieux ! « Les restaurants laotiens se déguisent souvent en restaurants thaïlandais », fait remarquer la copropriétaire du Sep Lai, Natassia Marier. Certes, les deux pays sont voisins. Le Viêtnam partage également une frontière culinairement poreuse avec le Laos. Mais la restauratrice avait envie de faire découvrir quelques plats plus typiques et méconnus du pays d’origine de sa mère. Voilà qui contribue à la richesse gourmande de la métropole.

Qui sont-elles ?

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Natassia Marier est copropriétaire du restaurant Sep Lai et Line Thongvan en est la chef.

Pendant une dizaine d’années, Natassia Marier était chef du Machiavelli, populaire restaurant franco-italien de Pointe-Saint-Charles ouvert en 2006. Après un spaghetti alla carbonara à emporter de trop, la jeune femme formée en cuisine française a décidé qu’il était temps de passer à autre chose. Ses racines laotiennes l’appelaient. Contre toute attente, ses partenaires du Machiavelli lui ont proposé de réaliser son projet dans le local qu’elle occupait déjà. Ainsi naissait Sep Lai, à la fin du mois de juin. Au mois d’août, la chef Line Thongvan est venue prêter main-forte. Les deux femmes se réjouissent de leur complémentarité.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Ici, la deuxième salle à manger du Sep Lai, avec sa décoration très naturelle

Notre expérience

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Les rouleaux impériaux sont au menu midi et soir.

Nous avons profité d’une des dernières belles soirées de l’automne naissant sur la fort jolie terrasse du Sep Lai. Maintenant que le temps plus frais est bien installé, l’intérieur a été aménagé avec des places comptoir dans les fenêtres et quelques tables. Le restaurant compte trois petites salles à manger distinctes, dont une qui peut servir de salle privée. Les principaux éléments de décoration sont les plantes, qui se multiplieront au fil du temps afin de créer un effet « jungle ».

Le menu n’est pas définitif, au Sep Lai. Les chefs « Tass » (Natassia) et Line continuent de perfectionner de nouveaux plats. Ceux-ci sont, pour la plupart, bien traditionnels, mais d’autres, comme le burger Lao du midi ou les rouleaux à la mozzarella, révèlent l’envie occasionnelle d’une interprétation plus libre de la cuisine laotienne.

Pour l’instant, la salade de papaye est encore proposée en deux versions, la thaïlandaise et la laotienne, qui diffèrent surtout par l’assaisonnement. Au Laos, on ajoute du padaek, une sauce de poisson fermentée. Pour une salade (repas celle-ci) moins commune, la Yum Salat du midi mérite votre attention. Elle est aussi fraîche que nourrissante, avec ses légumes variés et sa menthe verte, puis protéinée avec du blanc d’œuf cuit et un peu de porc haché. La vinaigrette est une émulsion de jaune d’œuf cuit. Échalote frite et fines allumettes de carotte ajoutent croquant et réconfort.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE La Yum Salat est aussi fraîche que nourrissante, avec ses légumes variés et sa menthe verte. Elle est protéinée avec du blanc d’œuf cuit et du porc haché.

Plat original, parfois aussi servi au Thaï Sep de la rue Jean-Talon, le Nem khao tod est une autre salade-repas aux nombreux ingrédients : riz croustillant au cari, œuf, noix de coco, saucisse de porc fermentée, herbes fraîches, juliennes de gingembre frais, arachides et piments rôtis. C’est si complet, aromatique, texturé comme assiette qu’on en mangerait tous les jours.

Côté protéine pure, c’est possible d’opter pour la brochette de bœuf à la citronnelle, la saucisse maison ou les ailes de poulet (ou tofu) sel et poivre, sous forme de petits plats qui se partagent bien, comme l’ensemble du menu d’ailleurs. Il faudra revenir pour goûter !

S’ils sont moins « typiques », les desserts ne devraient pas être ignorés. La crème brûlée était aromatisée au pandan, lors de notre passage, et elle était d’un crémeux irréprochable. Le pandan se voyait — à la couleur bien verte — autant qu’il se goûtait, avec ses notes vanillées. Et que dire de l’excellent brownie au chocolat sans farine, servi avec crème glacée maison au lait condensé et arachides ? Un dessert signature du Machiavelli qu’il n’était pas question de retirer du menu. Et c’est tant mieux.

Dans notre verre

Sep Lai, comme son prédécesseur Machiavelli, est un restaurant « apportez votre vin ». Choisissez surtout une bouteille — ça peut même être une bonne bière — qui vous fait plaisir, l’accord avec une cuisine aux parfums aussi affirmés n’étant pas toujours simple. Notre assemblage bien aromatique de gewurztraminer et pinot gris macéré (vin orange), le Si Rose de Christian Binner (il en reste un peu à la SAQ), était un parfait compagnon à l’ensemble du repas. La maison propose quelques options sans alcool : thé au jasmin, café vietnamien infusé à froid, limonade et autres cocktails à base de « spiritueux » sans alcool, comme le HP Juniper québécois.

Combien ?

Le midi, soupes, salades-repas et assiettes combo coûtent entre 14 et 18 $. Il y a aussi possibilité de plus petites soupes (8 $) et des rouleaux (6 à 8 $). Le soir, on fait davantage dans la formule petits plats à partager et les prix varient de 9 à 14 $.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Situé à l’angle des rues Centre et Charlevoix, au rez-de-chaussée, le Sep Lai est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Bon à savoir

Des versions végétaliennes de plusieurs plats sont offertes. On indique également les options sans blé. Situé au rez-de-chaussée d’un édifice à l’angle des rues Centre et Charlevoix, le Sep Lai est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Information

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Il y a quelques jolies places au comptoir dans les fenêtres du Sep Lai.

Sep Lai est ouvert pour le dîner du mercredi au samedi, de 11 h à 15 h, puis le jeudi, vendredi et samedi soir, de 17 h à 21 h 30.

2601, rue Centre, Montréal