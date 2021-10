PHOTO FOURNIE PAR BARRANCO

La fricassée Barranco contient des patates jaunes péruviennes et du manioc frit, de la chair à saucisse huachana, du poulet, du chicharrón, du fromage frais péruvien, de la ciboulette, du maïs péruvien, de la compote d’oignon, poivrons et chimichurri, un œuf de cane miroir et des pousses de roquette.