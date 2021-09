Il faut sortir des circuits touristiques habituels de la ville de Québec pour se rendre chez Maude épicerie/laboratoire culinaire. Établi dans le quartier Maizerets, l’endroit vaut le détour car il réunit tout ce que la capitale offre de meilleur : des produits locaux et frais à mettre dans le panier, des alcools pour emporter ou à essayer sur place, ainsi qu’une cuisine originale où il fait bon se poser.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

« C’est une cuisine de marché, dans un marché, résume la chef et propriétaire Maude Desroches. Je rends accessibles des ingrédients normalement réservés aux chefs, comme la carotte boule. On peut la consommer dans mes plats ou l’acheter et la cuisiner à la maison. »

La jeune entrepreneure réfléchissait à ce concept depuis un bon moment. Le confinement et la fermeture des restaurants lui ont permis de réaliser son rêve, il y a un an. L’endroit compte une dizaine de places assises campées au cœur de la petite épicerie de quartier. Quand on est installé au comptoir, la magie opère. Les plats sont colorés et goûteux. Les arômes sont audacieux.

« C’est impossible d’enlever le grilled cheese et le falafel du menu, explique Maude Desroches. Les clients ne veulent pas ! »

Servi avec un pain naan maison et garni d’une salade de légumes frais, le falafel s’avère en effet un repas du midi généreux. Le « suppli », une croquette de riz au fromage Hercule, accompagné de tomates cuites, fera le bonheur des plus gourmands.

C’est ouvert du déjeuner jusqu’à l’apéritif, et vous en sortirez surpris et conquis !

1501, chemin de la Canardière, Québec

