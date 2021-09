Restaurants

Le Victoria BBQ est mort, vive le Victoria La Buvette !

« À l’origine, on voulait ouvrir un bar à vin et ça devait s’appeler Hortense. Le Victoria BBQ, c’était un pop-up, en attendant… » Le chef et entrepreneur Franco Parreira a toutefois été contraint de gérer le succès de son casse-croûte éphémère installé dans le cœur du « village » de Saint-Lambert.