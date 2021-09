Un nouvel espace tout doux vient d’ouvrir ses deux lumineuses salles à l’angle de la rue Saint-Zotique et de l’avenue Christophe-Colomb. Le bien-être de la clientèle et celui du quartier semblent être au cœur de l’expérience proposée au Café des Habitudes.

Ève Dumas La Presse

Au menu, que de belles choses qui marient plaisir gustatif, ingrédients « sains », empreinte écologique et « gaspillage » minimes. Il y a par exemple d’éclatants smoothies, les biscuits « nutritifs » de L’envolée gourmande, les petits gâteaux bordelais du Canelé montréalais, le lait végétal amande et tournesol biologiques de l’entreprise Dam, pour adoucir le café du microtorréfacteur montréalais Pista. Les petites assiettes salées se présentent sous forme de soupes, de crudités et trempettes originales, de pain aux graines qui à lui seul permettrait de monter l’Everest sans manquer de carburant !

Ici, végétariens, végétaliens, jeunes familles — il y a un espace jeu tout confort —, télétravailleurs et propriétaires de chien (sur la jolie terrasse) trouveront leur bonheur. Il y a même un petit espace boutique où on peut découvrir le joli travail d’artisans locaux, comme les macramés de Sarah La Lune et les pièces en céramique de PDS (Pas de studio).

1104, rue Saint-Zotique Est, Montréal