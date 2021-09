Restaurants

Souper intime au Kébec Club Privé

Nous étions fort intriguée de découvrir, au cours d’un récent passage dans la ville de Québec, le Kébec Club Privé, restaurant qui propose un concept assez unique : réunir tous les convives autour d’une même – et unique – table, le temps d’un repas axé sur un menu dégustation presque entièrement local, de l’assiette au verre. Le tout servi et cuisiné par les deux propriétaires et uniques employés de l’endroit, Pierre Olivier Pelletier et Cassandre Osterroth, qui sont à la fois chefs, serveurs et sommeliers. Une idée périlleuse ? Certes, mais on doit dire que le courageux pari que fait le duo est tout à fait réussi.