Le café Tunnel, qui attirait travailleurs et étudiants à la sortie de la station de métro McGill depuis 2013, s’installe au Time Out Market, dans le Centre Eaton.

Ève Dumas La Presse

Le comptoir souterrain est fermé pour l’instant. Tous les efforts sont investis dans la nouvelle succursale qui propose une pâtisserie révolutionnaire (!), le « sconut ».

Mariage d’amour entre les scones de Missy Hansen Murphy, révélés pendant les week-ends Dreamy de la Canadian Roasting Society, et le beigne, le sconut est une merveille.

Celui aux fraises, farci à la confiture peu sucrée et surmonté d’une touche de chantilly, rappelle le shortcake.

La version chocolatée, excellente aussi, est un tantinet plus lourde.

Des beignes au curd de citron et à la meringue suisse (plus crémeuse et lustrée que l’italienne, nous assure la pâtissière Stefanie Rosskopf), à la vanille et au chocolat, ainsi qu’un brownie et des biscuits complètent l’offre actuelle.

S’y ajouteront de nouveaux parfums fruités, faits à base de poudres de fruits lyophilisés maison, ajoutées à une crème pâtissière.

Il ne faut pas oublier le café, torréfié par le propriétaire lui-même, Andy Kyres. On le boit en espresso décliné de toutes les manières habituelles ou en filtre bien vif. Rien de tel pour faire une pause pendant son magasinage de la rentrée.