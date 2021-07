En plus du café du torréfacteur de Vancouver 49th Parallel, on pourra commander les délicieux beignes de Lucky’s.

49th Parallel et Lucky’s : café et beignes d’exception

Le café 49th Parallel a ouvert cette semaine, à l’angle des rues McGill et Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. C’est le premier établissement de l’entreprise à voir le jour à l’extérieur de Vancouver, où il existe déjà trois (bientôt quatre) cafés mettant en valeur les grains d’un des premiers torréfacteurs de spécialité canadiens.

Ève Dumas La Presse

Dans le moulin à espresso, les baristas alterneront entre les mélanges Old School et Epic, selon ce que leurs papilles leur conseilleront chaque matin. Notre piccolo (petit latte) à base d’Epic était excellent. En filtre, les origines uniques varieront en fonction des arrivages.

Pour commencer, un grain colombien de torréfaction légère à moyenne, bien pâtissier, baptisé Vieux Montréal. Ce café hommage sera également en vedette sur la côte Ouest, pour marquer la nouvelle présence de 49th en sol québécois.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans le moulin à espresso, les baristas alterneront entre les mélanges Old School et Epic, selon ce que leurs papilles leur conseilleront chaque matin.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une œuvre murale de l’artiste montréalaise Stikki Peaches apporte du tonus à l’élégant décor du café 49th Parallel. 1 /2



Les Montréalais ont aussi droit aux beignes Lucky’s, sous-division de l’entreprise. Quelques recettes ont été créées pour le nouveau marché, dont un surprenant mais délicieux beigne salé farci au fromage à la crème et saupoudré de sésame, de pavot, d’oignon et d’ail, rappelant le « everything bagel ».

Il y a aussi un beigne au chocolat dont le glaçage est aromatisé à la stout au café, une collaboration entre la brasserie Vox Populi et 49th Parallel. Plusieurs options véganes sont proposées et, à terme, on pourra bruncher dans l’élégant local que vient tonifier une œuvre murale de l’artiste montréalaise Stikki Peaches.

Vivement le retour des travailleurs dans les bureaux du Vieux-Montréal, pour (re)donner vie aux beaux locaux comme celui de l’ancien Déli Plaza McGill.

488, rue McGill, Montréal