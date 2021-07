La grande aire de restauration du Centre Eaton rouvrait cette semaine.

Ève Dumas La Presse

De nombreux restaurateurs ont quitté le navire de 40 000 pi2, dont Olive + Gourmando (qui occupait un deuxième comptoir avec Foxy), Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson (trois comptoirs), le Club chasse et pêche, Dalla Rose et les tristement défunts Grumman ’78 et Romados. Restent Burger T, Il Miglio, Marusan, Paul Toussaint, Le Red Tiger, Moleskine, l’école de cuisine Ateliers et saveurs et la boutique Signé Local.

Plusieurs nouveautés intéressantes complètent l’offre. Le Blossom propose une variété de plats japonais. Le Taj nous fait voyager en Inde avec son délicieux poulet au beurre et ses sandwichs sur pain naan. Le P’tit Dip propose des gaufres salées avec garnitures fort originales, sous la gouverne d’Aaron Langille (Le Diplomate). Campo assure la présence de poulet portugais au Time Out, tandis que Casa Kaizen élève la cuisine végane dans les hautes sphères avec ses excellents tacos « fusion ». C’est désormais Tunnel Espresso qui servira café et pâtisseries, en remplacement de Hof Sucrée.

Trois bars complètent l’expérience, avec des cocktails artisanaux, des boissons non alcoolisées, du vin et de la bière. Il est bon de savoir que la nouvelle application Time Out Market permet de précommander de la nourriture et des boissons à emporter au moyen d’un simple message texte.