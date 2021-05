Des travailleurs du monde des bars et des restaurants qui se retrouvent sans emploi et avec beaucoup de temps pour réfléchir à leur avenir génèrent parfois des projets plus personnels et adaptés à la réalité du moment.

Ève Dumas

La Presse

On vous présente le Café Entre-Deux, rejeton de Marc Flynn (Café Cordova et Cloakroom), d’Alex Quintin Brunet (Mal nécessaire et Atwater Cocktail Club) et de Félix Poirier (qui fait ses débuts en restauration). Le chef, Vincent Monast, a travaillé à l’excellent Mano Cornuto. La signature visuelle, à la fois originale et élégante, dans différents tons de vert, est l’œuvre de Guillaume Lavallée, du studio de design Demande spéciale.

Destinée à devenir un restaurant à part entière, avec un programme vin, bière et cocktails bien développé, la nouvelle adresse du quartier Notre-Dame-de-Grâce, rue Sherbrooke Ouest, s’est lancée il y a quelques semaines en version café, avec quelques sandwichs et salades à emporter.

Nous avons adoré les endives rouges, avec noix de Grenoble, orange et fromage Louis d’Or, suivies d’un très bon macchiato fait avec le mélange de café torréfié sur mesure par Traffic. Les sandwichs, servis sur les fameux petits pains aux pommes de terre Martins, font fureur.

Avec son permis de terrasse en poche et un permis d’alcool dont l’arrivée est imminente, l’Entre-Deux prévoit ouvrir officiellement le soir, avec de petits plats plus travaillés, à partir du 9 juin. Le café-resto changera alors son horaire actuel (de 7 h 30 à 18 h, du mercredi au dimanche) à 8 h à 22 h.

5930, rue Sherbrooke Ouest