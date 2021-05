Les plats à emporter, Jesse Mulder, Jesse Massumi et Xavier Cloutier en avaient l’habitude bien avant la COVID-19, au Pumpui, rue Saint-Zotique. Mulder livrait même ses plats de cuisine thaïlandaise à vélo, à l’époque lointaine de son service hebdomadaire Chak Wow. Aussi le trio s’était-il mis en tête de ne lancer le Pichai, leur nouveau projet, qu’une fois les salles à manger rouvertes. Mais face à l’absence de l’ombre d’une date de réouverture, le restaurant a été lancé la semaine dernière, rue Saint-Hubert, au sud de Bellechasse.

Ève Dumas

La Presse

Pour l’occasion, le « grand frère » (ce que signifie « pichai » en thaï) propose un menu réduit, en partie exécuté sur le gril, comme le demi-poulet avec sauce au tamarin, les saucisses de porc Berkshire fermentées avec du riz collant par l’excellent charcutier Phillip Viens et les satays de bourgots. Même les salades comportent des éléments grillés, comme celles au chou-fleur ou aux champignons.

Le menu précise que certains plats sont épicés, voire très épicés. C’est le cas de la salade de bambou braisé, par exemple, qui porte également la mention « funky ». Pour papilles particulièrement aventureuses seulement ! Il faut dire qu’on ne fait pas dans le curry au lait de coco ni le pad thai ici. Jesse Mulder, qui a vécu en Thaïlande pendant des années, et son équipe souhaitent faire découvrir des plats régionaux moins connus dans notre coin du monde.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La saucisse fermentée au riz collant (sai krok isarn) est réalisée par le charcutier Phillip Viens. Entre chaque bouchée de viande, on se « rince » le palais avec des petites bouchées de chou, de gingembre et de piment.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le demi-poulet grillé, avec sauce au tamarin, est facile à aimer !

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le chef Jesse Grasso (un ancien du Vin papillon) et trois des copropriétaires, Xavier Cloutier, Jesse Massumi et Jesse Mulder. Chita Phommavongxay (aussi propriétaire du restaurant Thammada) et Chinkong Han (de l’épicerie Hour Hong) sont également copropriétaires du Pichai.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE À gauche, la très « funky » salade de bambou braisé, puis, à droite, la salade de champignons marinés et grillés

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE C’est la sommelière Élisabeth Racine qui choisit les vins (naturels) du Pichai.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un des nombreux tableaux du Pichai, réalisé par la Torontoise Dana Slijboom 1 /6











Les vins proposés pour accompagner la symphonie d’arômes qu’orchestre la cuisine sont eux aussi bien aventureux. La sommelière Élisabeth Racine, qui est également rattachée au restaurant italien Nora Gray, s’est éclatée avec une carte de jus naturels dans un registre juste assez non conformiste pour appuyer les goûts très affirmés.

Côté déco, il n’y a aucun doute possible sur la filiation entre Pumpui et Pichai. C’est un intérieur bien coloré qui attend les futurs clients de la salle à manger. Les murs accueillent des œuvres réalisées sur mesure, par des artistes amis de la maison. On a bien hâte de pouvoir profiter pleinement de cet espace unique et vivifiant.

5985, rue Saint-Hubert

> Consultez le site du Pichai