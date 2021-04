Restaurants

Jack le coq fait courir les foules

Il y a un petit nouveau bien populaire ces temps-ci à Verdun : Jack le coq, restaurant consacré au poulet frit, ouvert par Jack Gaspo et ses partenaires, dont Lino Lozza (Buonanotte, Marcus). L’homme d’affaires, à qui on doit notamment La Belle et La Bœuf, a pris la décision « difficile » de quitter le groupe Foodtastic (qui détient des marques comme Carlos & Pepe’s, Nickels, Souvlaki Bar) pour faire, dit-il, « les choses à [sa] façon ». Avec son nouveau groupe Love Food Generation, il compte développer de nouveaux concepts de restaurants. Pas de doute qu’avec Jack le coq, il a frappé dans le mille, puisque le poulet frit est plus populaire que jamais.