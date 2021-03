Voici une adresse dont les résidants de Westmount et des alentours devraient se réjouir. Il y en a peu de ce calibre dans le coin. Voisin immédiat d’une institution du quartier – le roi du sushi, Park –, nouveau locataire de l’espace qu’occupait le Lavanderia, le Bistro La Franquette propose une cuisine et une ambiance qui puisent dans le registre français. C’est un retour aux classiques pour Renée Deschenes, Louie Deligianis et Blake Hickerson, un trio d’anciens employés du restaurant Pastel qui a aussi déjà fait partie de la grande famille Joe Beef.

Ève Dumas

La Presse

Commençons en toute simplicité avec le jambon beurre, qui est en fait un jambon beurre fromage avec une touche de moutarde de Dijon – puristes du parisien, vous êtes avertis ! La réussite de ce sandwich sans fla-fla repose sur la qualité de ses ingrédients. Ici, la baguette est maison et elle surpasse la grande majorité des baguettes que l’on peut acheter à Montréal. Le pain est l’œuvre de Blake, co-chef avec Louie. On peut l’acheter au resto (y compris le challah du vendredi), puisque La Franquette fait présentement office de comptoir à emporter, d’épicerie, de caviste et de boulangerie.

L’exquis jambon est également préparé sur place, comme le sont les autres cochonnailles en vente dans le réfrigérateur : cotechino, bacon, rillettes, terrines, etc. Et finalement, le beurre qui fait toute la différence et achève de nous transporter en France… C’est Blake qui le baratte de ses habiles mains. Il est tartiné abondamment sur la tranche inférieure du sandwich.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Le sandwich jambon beurre fromage de La Franquette est un parangon du genre, avec baguette, jambon et beurre maison !

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les plats chauds du soir font dans le réconfort, comme cet agneau sur purée lisse.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Cette tartelette au citron n’est pas banale grâce à sa chantilly au léger goût de lavande et à son petit croquant au sarrasin.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE La copropriétaire et sommelière Renée Deschenes s’occupe entre autres de choisir des vins d’artisans à prix doux.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Renée Deschenes, Louie Deligianis et Blake Hickerson sont les trois propriétaires du Bistro La Franquette.

D’autres casse-dalle, des soupes, des salades, du café filtre du microtorréfacteur montréalais Structure et quelques pâtisseries sont au menu midi de La Franquette, à partir de 11 h. Dès 16 h, le menu du soir est offert (à emporter ou en livraison, sur l’application CHK PLZ), avec ses plats chauds criants de réconfort : onglet de bœuf, saumon, poulet rôti, morue charbonnière et beurre noisette ainsi que quelques pâtes maison. Nous avons goûté à l’agneau, tendrissime, servi sur purée de pommes de terre crémeuse avec puntarelle grillée et garniture d’olives et de noix de Grenoble.

Les desserts peuvent donner une impression de déjà-vu – ce sont des classiques, après tout –, mais vous ne voudrez pas manquer le millefeuille choco-vanille ni la tartelette au citron avec son croquant de sarrasin et sa chantilly au très subtil goût de lavande. Bref, ne vous fiez pas à l’apparente simplicité.

Responsable de tout ce qui n’est pas cuisine, Renée Deschenes s’occupe entre autres de choisir des vins d’artisans à prix gentils. La Franquette pratique une majoration très raisonnable sur ses quilles, toutes achetées en commande privée pour rivaliser avec la SAQ se trouvant à 100 mètres. Pour ceux et celles qui ont envie de découverte, mais en douceur.

374, avenue Victoria

> Consultez le site de La Franquette