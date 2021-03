En attendant de pouvoir servir negronis, martinis et autres spritz sur place, Gabriel et Pénéloppe ont élaboré une courte mais inspirante carte de cocktails sans alcool, à emporter. Ici, un Dark’n Stormy et un Espresso old fashioned.

Le gravlax de saumon au scotch et au thé fumé de la chef Marie-Florence Gagnon est un bel exemple de la synergie qu’il y a entre les cuisines liquide et solide du Cafécoquetel.

Gabriel Lavallée et Pénéloppe Tancrède sont passionnés de liquides, sous toutes leurs formes. Il a travaillé comme barista et gérant au café Paquebot de la rue Bélanger, en plus d’organiser des évènements cocktail au nom de son entreprise, Tigre bleu. Elle est passée par la boutique Cheers et par la brasserie Harricana. Le couple vient d’ouvrir le Cafécoquetel, dans Villeray, où vous êtes assurés de bien boire et même de bien manger.

Ève Dumas

La Presse

En attendant de pouvoir servir negronis, martinis et autres spritz sur place – il y a d’ailleurs abondance de recettes sur le site web –, le très créatif tandem a élaboré une courte mais inspirante carte de cocktails sans alcool, à emporter. Le « gen tonic » est le parfait substitut diurne et pandémique à la version avec gin. L’amertume et les aromates sont juste assez affirmés pour vous empêcher de vider le verre d’un trait. Le Hot Toddé, avec son thé fumé lapsang souchong, donne l’impression d’être le parfait « mocktail » réconfortant. Il faudra l’essayer avant la fin de l’hiver.

S’agissant de chaleur et de réconfort, le café est bien sûr le moteur de cette nouvelle adresse de quartier, par les temps (durs) qui courent. Ici, les grains du microtorréfacteur montréalais Zab sont à l’honneur. En plus des habituelles déclinaisons espresso, cappuccino, latté, americano, filtre, etc., Gabriel et Pénéloppe concoctent quelques spécialités qui changeront au fil des mois, comme le délicieux et subtil latté rose et poivre et le chocolat chaud au lait de céréales.

En cuisine, Marie-Florence Gagnon (qui a travaillé à La Récolte, aujourd'hui fermé, et chez Moccione) a mis au point un premier menu qui se mange facilement sur le pouce : grilled cheese, tartine, feuilleté, salade et soupe. L’offre s’agrandira et se complexifiera lorsque ce sera possible de servir la nourriture en salle, dans de la belle vaisselle de céramiste.

À l’aube de son deuxième mois d’activité, le Cafécoquetel commence à mieux connaître les habitudes et les envies de sa clientèle de quartier, encore plus curieuse et ouverte que le couple amateur de café de troisième vague, de bières artisanales, de spiritueux locaux et de vins naturels ne l’avait pensé.

« On veut vraiment mettre l’accent sur l’expérience client et amener au café une qualité de service qui est du même calibre que celui qu’on reçoit dans les bonnes salles à manger. On veut être à l’écoute », explique Pénéloppe. Déjà, le courant semble bien passer entre les nouveaux locataires du local situé à l’angle des rues Faillon et Berri et ses voisins, qui ont soif de nouveauté et d’originalité.

426, rue Faillon Est

> Consultez le site du Cafécoquetel