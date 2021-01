Ramen 9000, c’est l’identité hivernale de la crèmerie Dalla Rose, dans le quartier Saint-Henri, qui a repris du service jeudi dernier.

Ève Dumas

La Presse

L’arrivée hâtive du froid et de la neige à l’automne 2016, ainsi qu’une année de pérégrinations au Japon, avaient convaincu Michael Dalla Libera et son partenaire Nick Rosati de servir des soupes chaudes et roboratives dans l’espace où les clients dévorent normalement leurs cornets et sandwiches à la crème glacée. Le succès fut instantané.

Cet hiver, il faudra naturellement repartir avec son bol, voire avec sa « trousse à ramen » pour quatre et la manger chez soi. Rappelons que le bouillon et les ingrédients de base sont végétaliens. On ajoute un œuf mariné, du tofu mariné ou du porc, ou les deux, pour protéiner la soupe. Réconfort garanti !

Du jeudi au samedi, de midi à 19 h, directement sur place, trousse à ramen aussi offerte en ligne, tous les jours.

4609, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

> Consultez le site du restaurant